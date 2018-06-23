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Маскируем темные круги - 4 необычных совета

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23 июня 2018 11:00

Маскируем темные круги - 4 необычных совета

  • Первый совет - от Аризоны Мьюз, которую один знакомый визажист обучил бороться с темными кругами с помощью... черники. Поговаривают, что модель делает специальные инъекции, однако, думается, что на деле все проще: старые добрые компрессы справятся с задачей на пять с плюсом (проверено!).
  • Попробуйте либо заменить подушки, либо удвоить их количество. Эксперты уверяют, что в некоторых случаях именно это может помочь снять отечность.
  • Наконец-то мы дождались этого совета: ешьте шоколад (само собой, в разумных количествах). Все дело в том, что он богат флавонолом - эти вещества расширяют сосуды, снимают отеки и укрепляют всю капиллярную систему. Кроме того, налегайте на орехи и жирную рыбу. Именно так, кстати, советует питаться доктор Николас Перрикон, который разработал свою знаменитую диету для красивой кожи.
  • Внимательно отнеситесь к выбору консилера. Обзаведитесь цветной палеткой и обратите внимание на оттенок своих темные кругов: синеву отлично замаскирует желтый консилер, а красноту - зеленый.

bazaar.ru


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