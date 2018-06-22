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Что нужно знать о новом сервисе Instagram IGTV

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Что нужно знать о новом сервисе Instagram IGTV
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22 июня 2018 11:30

Что нужно знать о новом сервисе Instagram IGTV

Вчера CEO Instagram Кевин Cистром объявил сразу две приятные новости. Первая - количество пользователей приложения достигло миллиарда (!). А вторая - платформа запустила новый видеосервис IGTV, который по задумке создателей станет аналогом телевидения. Знаменитости и мировые бренды уже вовсю им пользуются. Что нужно знать о новой функции:

  • С помощью IGTV пользователи могут загружать вертикальные видео длительностью до часа. В Instagram можно публиковать ролики длительностью до минуты, а в историях - до 15 секунд.
  • Просматривать их можно будет как в отдельно созданном приложении, так и в Instagram.
  • Создавать свои каналы смогут все пользователи.
  • Видео начнут проигрываться автоматически после открытия приложения.
  • Ваши подписки и подписчики в Instagram продублируются в IGTV. Если же вы зафолловите кого-то в IGTV - эта подписка окажется и в социальной сети.
  • В приложении предусмотрено четыре раздела: For You, Following, Popular и Continue Watching.
  • Все видео можно лайкать, комментировать и пересылать друзьям через Direct.

bazaar.ru


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