Кто среди звезд настоящий шопоголик? - ФОТО

ВИКТОРИЯ БЕКХЭМ

"Не могу ничего с собой поделать: когда я вижу вещь, которая мне нравится, я покупаю ее сразу в нескольких цветах. Наверное, я шопоголик, но я бы с удовольствием ходила по магазинам хоть каждый день", - честно признается Виктория Бекхэм. Трудно ее осудить за это, ведь титул иконы стиля уж точно требует жертв, по крайней мере, финансовых. Звезда любит не только одежду собственного бренда, но также и сумки Hermès, коллекцию которых она собирает с самой юности.

ГВЕН СТЕФАНИ

"Знаете, когда я приезжаю в Лондон, то начинаю вести себя как типичная звезда: просто прихожу в бутик и скупаю все, что попадается под руку", - так говорит Гвен Стефани о своих визитах в британскую столицу, где находится флагманский бутик ее любимого дизайнера, Вивьен Вествуд. Впрочем, в остальное время она также дает волю эмоциям и часто сметает все с полок магазинов - к счастью для ее бюджета, знаменитость в равной степени любит как высокие бренды, так и масс-маркет вроде Zara и секонд-хенды.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

Если певица посвящает песню обувному бренду, это что-то да значит. Дженнифер Лопес всегда любила одеваться ярко и нарочито сексуально и предпочитает не ограничивать себя в тратах на одежду. "Да, я, наверное, шопоголик, но я не собираюсь обращаться за помощью к специалистам и не считаю это болезнью", - рассказывает знаменитость. К слову, прежде она жила в небольшой квартире в Бронксе, которая значительно уступает по размерам ее нынешним гардеробным комнатам. Вот что значит успех.

БЛЕЙК ЛАЙВЛИ

Больше всего в жизни из модной обуви Блейк Лайвли предпочитает туфли от Christian Louboutin, а из одежды - джинсы. При этом марка джинсов не играет никакой роли, главное, чтобы они отлично сидели. Охотясь по всему миру за идеальной моделью, она пополнила свой гардероб вот уже сотней джинсов и останавливаться явно не собирается: сердцу шопоголика нет нигде покоя.

МЭРАЙЯ КЭРИ

Прежде Мэрайя Кэри скупала исключительно одежду и обувь, но потом перешла на более крупные покупки: то приобретет дом на Багамах с пятью ванными комнатами, то белый рояль 1960 года, на котором играла еще Мэрилин Монро. К слову, все это вполне выгодные инвестиции, ведь потом подобные покупки можно будет перепродать. Звезда вообще стремится зарабатывать не только своим музыкальным даром, но и продажей ненужных вещей: так, например, недавно за $2,1 млн она продала обручальное кольцо с огромным бриллиантом, которое ей в свое время подарил Джеймс Паркер.

САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР

Одна из самых знаменитых интеллектуалок Голливуда не отказывает себе в простых человеческих радостях. "Я рассуждаю так: почему бы мне, трудоголику, не вознаградить себя еще одной парой туфель?" - однажды призналась Сара Джессика Паркер. В этом смысле она напоминает свою героиню из "Секса в большом городе", и обвинять ее, конечно, никто не будет: в конце концов, она может себе это позволить. Интересно, сколькими парами туфель от собственного обувного бренда она владеет?

КЭТИ ХОЛМС

Кэти Холмс сейчас задействована в съемках сразу пяти различных проектов, и такая работоспособность объясняется ее трудолюбием, а также необходимостью зарабатывать деньги на шопинг, от которого она получает удовольствие. Друзья актрисы говорят, что любовь к шопингу появилась у нее после того, как она начала общаться с Викторией Бекхэм: кстати, большой страстью Холмс являются сумки Hermès, как и у ее подруги. Так что "улики" налицо.

elle.ru