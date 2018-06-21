Как влияет на нашу жизнь день летнего солнцестояния?

Поздравляем! Если вы всегда считали, что самый жаркий сезон начинается "по календарю" - 1 июня - это не так. Лишь с рассветом этим утром в мире официально наступило лето. И во всех древних верованиях (особенно те, что базировались на природе, типа веды или друиды) день летнего солнцестояния всегда имел большое духовное значение.

Конечно, среди хаоса и суматохи повседневной жизни, у вас, возможно, не было времени, чтобы "заземлиться" на лето. Не волнуйтесь - сегодня идеальный день, чтобы сесть и сделать это! Летнее солнцестояние считается днем наслаждения природой и принятием себя. Отличный момент, чтобы хорошенько обдумать планы до конца 2018-го.

Духовно говоря, солнцестояние сигнализирует о смене сезона и напоминает, что мы достигли середины текущего года. Это одновременно призывает нас "подбить счета" и отпраздновать грядущие перемены, тщательно проверив список дел и здраво оценив возможности. Более того, на этот раз солнцестояние совпадает с первой четвертью Луны (фаза между Новолунием и полнолунием) - отличный шанс реинвестировать силы в свои идеи, отношения, цели или проекты. Считайте это событие контрольно-пропускным пунктом, вынужденной остановкой, чтобы оценить собственный прогресс в достижении целей.

Не нужно планировать никакого сложного ритуала, чтобы воспользоваться преимуществами как солнцестояния, так и четвертушки Луны. Просто уделите как минимум 10 минут тому, чтобы оглянуться назад на то, что вы запланировали на 2018 год, и оценить, как далеко вы продвинулись. Если вы на верном пути - подумайте, какие амбициозные задачи вы можете добавить в свой план, чтобы получить дивиденды уже к декабрю? Если же вы отстаете, возможно, следует нарастить темп или, вовсе, подумать о смене направления и своих намерениях (как в отношении работы, так и в любви). Другими словами, уделите себе и своим мыслям сегодня столько времени, сколько вам нужно, чтобы определить, какие изменения вы готовы совершить в жизни - и, предпочтительно, побудьте немного времени на солнце.

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