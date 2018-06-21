5 невысоких девушек, у которых есть чему поучиться - ФОТО

Зои Кравиц, 157 сантиметров

Этот материал стоило бы придумать только ради этой девушки, которая не ограничивает себя ни в чем: на ней отлично сидят платья Christian Dior времен Рафа Симонса, наряды Марии Грации Кьюри, кожаные костюмы Александра Вэнга, вечерние комбинезоны Oscar de la Renta и очень откровенные комплекты Saint Laurent (в последних она появляется не только на красных дорожках "Оскара" и MET Gala, но и в рекламной кампании марки). Да и в повседневной жизни Зои на собственном примере доказывает, что уверенному в себе человеку идет абсолютно все, вне зависимости от роста - от растянутых футболок вместо платьев до джинсовых комплектов.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен, 155-157 сантиметров

Сестры держат статус style icons уже два десятилетия: они были трендсеттерами для детей, подростков, а теперь для женщин, которые следят за их выходами или инвестируют в лаконичную одежду The Row. Мэри-Кейт и Эшли нисколько не пытаются маскировать свой невысокий рост. Даже наоборот - могут появиться на красной дорожке в макси-платьях и балетках.

Руни Мара, 160 сантиметров

Кажется, что актриса с черными волосами, бледной кожей, точеной фигурой и невысоким ростом не ограничивает себя ни в чем: на ней одинаково удачно смотрится Gucci, Valentino и Calvin Klein Рафа Симонса. Но если пересмотреть сотню фотографий Руни Мары, окажется, что любимая формула у нее все-таки есть: это приталенный силуэт и скульптурные плечи. Особенно хорошо такие вещи удаются Givenchy: с актрисой в свое время сотрудничал Рикардо Тиши, а сегодня новый креативный директор Клэр Уэйт Келлер выходит с Руни на красную дорожку MET Gala.

Эмилия Кларк, 157 сантиметров

Уверенно заявляем, что о приемах, которые делают визуально выше, Эмилия Кларк знает лучше, чем кто-либо из вышеперечисленных. Она часто обращается к платьям с глубоким v-образным вырезом, любит приталенные наряды Dolce & Gabbana, яркие комплекты (красный - особенно) и каблуки.

Рут Негга, 160 сантиметров

Короткая стрижка и яркая помада в образах ирландской актрисы забирают все внимание на себя, несмотря на старания стилиста Карлы Уэлч. Рут не зацикливается на конкретных силуэтах, но всегда выглядит в одной и той же стилистике: бодрой и эклектичной. Итог - на актрису обратили внимание Louis Vuitton, и последний год на красных дорожках она появляется в футуристичных нарядах Николя Гескьера (и даже в том самом камзоле из весенне-летней коллекции!).

elle.ru