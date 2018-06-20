Что является основной причиной стресса для каждого знака Зодиака

Овен (21 марта - 19 апреля)

Представители этого знака Зодиака испытывают стресс, когда сразу не получают того, чего хотят. Овны живут в бешеном ритме и терпеть не могут, когда окружающие не успевают под него подстроиться. Когда Овну срочно что-то нужно, а другие не в состоянии это выполнить, он будет переживать и испытывать сильный стресс.

Телец (20 апреля - 21 мая)

Неизвестность и непредсказуемость - именно они являются источником стресса для Тельцов. Представители этого знака стремятся к стабильности и определенному порядку в жизни. Тельцам нравится, когда окружающие ведут себя именно так, как они этого ожидают. Если же Телец находиться в неведении касательно чего либо, то он, с большой вероятностью, испытает стресс. Он начнет беспокоиться поскольку не будет знать, как ему поступить дальше. Неизвестность заставляет Тельцов проявлять свои наихудшие качества.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Люди, рожденные под этим знаком, испытывают сильный стресс, когда им необходимо принять какое-либо решение. Близнецы предпочитают переложить эту ответственность на других поскольку боятся сделать неправильный выбор. Ситуации, в которых от Близнецов ждут определенного решения, могут привести их в ступор. Представители этого знака, по своей натуре, не являются лидерами и поэтому терпеть не могут, когда окружающие возлагают на них такую ответственность.

Рак (22 июня - 22 июля)

Ракам не нравится быть вдалеке от дома и именно поэтому поездки и командировки приносят им много стресса. Они чувствуют себя комфортно только в домашней обстановке, где им все знакомо. В тоже время, что-то новое и непривычное пугает Раков. Им тяжело пережить время проведенное вдали от дома.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы испытывают сильный стресс, когда окружающие не соглашаются с ними или даже выступают против них. Представители этого знака привыкли получать в жизни все, чего хотят. Они считают себя центром этой вселенной и ждут, что окружающие будут под них подстраиваться. Тем не менее, далеко не каждый согласится на такое и это будет приносить Львам стресс.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Для многих это покажется мелочью, но только не для Дев. Дело в том, что представители этого знака испытывают сильный стресс, когда последнее слово в споре остается не за ними. Девы буквально одержимы тем, чтобы всегда первыми заканчивать разговор и когда это делают другие, Девы буквально выходят из себя.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы испытывают стресс, когда им приходиться запоминать всю ложь, которую они сказали окружающим. Представители этого знака Зодиака врут, чтобы произвести хорошее впечатление на других. Тем не менее, страх того, что их обман когда-то раскроется, заставляет Весов испытывать сильный стресс. В некоторых случаях им даже хочется наплевать на все и рассказать правду.

Скорпион (23 октября - 22 ноября)

Скорпионы испытывают стресс, когда окружающие их недооценивают. Люди, рожденные под этим знаком, по своей натуре реалисты и оценивают себя настолько объективно, насколько это вообще возможно. Если же окружающие не видят все их сильные стороны и недооценивают их, Скорпионов это сильно задевает.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Уверенность Стрельцов в себе могут пошатнуть сомнения окружающих. Представители этого знака Зодиака испытывают стресс, когда кто-то ставит под вопрос их способности. Стрельцы хотят, чтобы окружающие признали их значимость и терпеть не могут, когда в них не верят.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козероги испытывают стресс, когда знают, что от них скрывают правду, по какой бы то ни было причине. Можно даже сказать, что Козероги одержимы тем, чтобы узнать все, что только возможно.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Основным источником стресса в жизни Водолея является его неуверенность в себе и в своих силах. Иногда, представители этого знака недооценивают свои навыки и возможности, из-за чего и испытывают стресс.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Больше всего стресса Рыбам приносит неорганизованность и беспорядок. Представителям этого знака необходимо, чтобы все в их жизни было организовано и структурировано должным образом. Если их ожидания не соответствуют действительности - Рыбы испытывают стресс. Они терпеть не могут, когда что-либо идет не по их плану.

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