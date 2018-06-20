5 бьюти-лайфхаков, которые помогут скрыть любые недостатки - ФОТО

Обычно прыщ выскакивает в самый неподходящий момент - накануне важного мероприятия или свидания. Вот несколько секретов, которые помогут его так тщательно скрыть, словно и не было никогда.

После этих бьюти-хитростей ты сама забудешь, в каком месте у тебя появился прыщ.

Как наносить консилер

В зону, где есть воспаление, консилер следует наносить кистью, бережно растушевывая. Хотя обычно консилер правильно наносить вбивающими движениями. Важно при этом едва касаться проблемного участка и нанести совсем немного.

Если же ты в место с прыщем будешь вбивать консилер, то еще больше усугубишь ситуацию, - зона с прыщем станет еще более воспаленной.

Увлажняющий крем

Обязательно обработай воспаленную зону увлажняющим кремом, прежде чем наносить макияж. Дело в том, что прыщ - это признак травмированной кожи. А, значит, она теряет влагу и становится пересушенной.

Корректор

Это отличный косметический продукт, который как раз и придумали для того, чтобы маскировать прыщи. Если нужно скрыть покраснение, выбирай зеленый корректор. А если вдруг на лице появилось темное пятнышко, то персиковый или розовый.

Тон

Тонировать лицо нужно спонжем или кистью. Даже если ты пользуешься жидким тональным средством. И не три зону, где вскочил прыщ. Иначе он станет темнее основного тона лица и будет еще более заметен.

Можно немного припудрить, опят же используя кисть. Или же немного добавить вуали на проблемный участок. Она не обладает сильным матирующим эффектом, зато сгладит все неровности кожи.

Визуальный обман

Есть одна визуальная хитрость, как отвлечь внимание от прыща на лице - дать акцент на глазах или губах. Сделай взгляд манящим, а губы - сочными. Тогда на твой прыщик точно никто даже не посмотрит.

edinstvennaya.ua