6 привычек женщины, которая любит и ценит себя - ФОТО

Привычка достаточно спать - обязательно и для красоты, и для гармонии ума и души, так как недосып ведёт к разрушению физического тела, нарушает гормональный фон, ведёт к тревожности, раздражительности и депрессии, не говоря уже про синяки под глазами и лишние морщины.

Отдыхать, когда устала - "переключаться на другой вид деятельности", и не строить из себя героя и хорошую для всех. Ведь именно недостаточный отдых ведёт к не желанию что-то делать важное, раздражительности и депрессии, а также к лишнему весу! И, если вы уже валитесь с ног, но НАДО идти в спортзал или срочно жарить котлеты или доделать этот отчёт, ТО ВАМ этого НЕ НАДО! Отдохните хотя бы 20 минут, и тогда пожалуйста.

Вкусно и полезно питаться - не зря говорят "ты то, что ты ешь". Женщина, которая любит себя, не ест всякую гадость, а ведёт себя как адекватный заботливый родитель для самой себя.

Двигаться достаточно, не больше и не меньше - телу нужно движение. Все, что не двигается, - разрушается. Но лишнее движение тоже разрушает тело. Во всем хороша главнейшая привычка - чувство меры! Движение сжигает то, что вы вкусное съели, движение включает гормоны радости, движение - жизнь. Даже когда грустно - попрыгала, побегала и уже чувствуешь себя по другому.

Раз в год сходить на маникюр - не подвиг. Нужно постоянно ухажитвать за своим телом. Как привычка, которая не зависит от внешних обстоятельств. Не ради мужчины или социума, а ради себя.

Заниматься сексом по своему желанию - да, именно по желанию, а не потому что хочет партнёр или по графику сегодня положено. Уважение к себе подразумевает секс как удовольствие для себя, только тогда женщина способна дарить удовольствие партнеру. Люби своё тело и не насилуй его!

А польза будет лишь тогда, когда вы, прочитав эту статью, сразу начнёте вводить что-то из неё в привычку!

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