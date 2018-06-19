19 июня 2018

отправить статью
5 модных вещей, без которых не обойтись летом 2018 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:36

  • 184
5 модных вещей, без которых не обойтись летом 2018 - ФОТО
6 привычек женщины, которая любит и ценит себя <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

12:31

  • 158
6 привычек женщины, которая любит и ценит себя - ФОТО
Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл на показе Dolce &amp; Gabbana <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:01

  • 180
Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл на показе Dolce & Gabbana - ФОТО

19 июня 2018 12:31

6 привычек женщины, которая любит и ценит себя - ФОТО

Привычка достаточно спать - обязательно и для красоты, и для гармонии ума и души, так как недосып ведёт к разрушению физического тела, нарушает гормональный фон, ведёт к тревожности, раздражительности и депрессии, не говоря уже про синяки под глазами и лишние морщины. 

Отдыхать, когда устала - "переключаться на другой вид деятельности", и не строить из себя героя и хорошую для всех. Ведь именно недостаточный отдых ведёт к не желанию что-то делать важное, раздражительности и депрессии, а также к лишнему весу! И, если вы уже валитесь с ног, но НАДО идти в спортзал или срочно жарить котлеты или доделать этот отчёт, ТО ВАМ этого НЕ НАДО! Отдохните хотя бы 20 минут, и тогда пожалуйста. 

Вкусно и полезно питаться - не зря говорят "ты то, что ты ешь". Женщина, которая любит себя, не ест всякую гадость, а ведёт себя как адекватный заботливый родитель для самой себя.

Двигаться достаточно, не больше и не меньше -  телу нужно движение. Все, что не двигается, - разрушается. Но лишнее движение тоже разрушает тело. Во всем хороша главнейшая привычка - чувство меры! Движение сжигает то, что вы вкусное съели, движение включает гормоны радости, движение - жизнь. Даже когда грустно - попрыгала, побегала и уже чувствуешь себя по другому. 

Раз в год сходить на маникюр - не подвиг. Нужно постоянно ухажитвать за своим телом.  Как привычка, которая не зависит от внешних обстоятельств. Не ради мужчины или социума, а ради себя. 

Заниматься сексом по своему желанию - да, именно по желанию, а не потому что хочет партнёр или по графику сегодня положено. Уважение к себе подразумевает секс как удовольствие для себя, только тогда женщина способна дарить удовольствие партнеру. Люби своё тело и не насилуй его!

А польза будет лишь тогда, когда вы, прочитав эту статью, сразу начнёте вводить что-то из неё в привычку!

cluber.com.ua


Просмотров: 158

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

13 июня 09:59

  • 875
Чему стоит научиться у знаменитых визажистов - ФОТО

Опросы

12 июня 15:24

  • 1 074
Джон Леннон, Андрей Миронов и другие звезды, предчувствовавшие свою смерть - ФОТО

Опросы

8 июня 10:00

  • 750
10 привычек, которые не дают стать счастливой