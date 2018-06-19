19 июня 2018

отправить статью
Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл на показе Dolce &amp; Gabbana <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:01

  • 83
Моника Беллуччи и Наоми Кэмпбелл на показе Dolce & Gabbana - ФОТО
Как добиться белоснежной улыбки - Спрашиваем у главных бьютиголиков Голливуда <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:45

  • 169
Как добиться белоснежной улыбки - Спрашиваем у главных бьютиголиков Голливуда - ФОТО
Главные ошибки в макияже - Откровенные признания знаменитостей

Опросы

10:19

  • 156
Главные ошибки в макияже - Откровенные признания знаменитостей

19 июня 2018 10:45

Как добиться белоснежной улыбки - Спрашиваем у главных бьютиголиков Голливуда - ФОТО

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин после еды в обязательном порядке съедает яблоко. "Если же яблок под рукой нет, налегаю на клубнику или ананасы - они работают не хуже, - советует Кэтрин. - Все благодаря янтарной кислоте: именно ей под силу деликатно отбелить зубы".

Гвинет Пэлтроу

Главной ЗОЖнице Голливуда мы присуждаем награду за невероятную терпеливость и дотошность: Гвинет, оказывается, в течение 20 минут может полоскать рот кокосовым маслом. "Я прочитала об этой технике в интернете - она стара как мир и невероятно эффективна", - рассказывает актриса.

Джулия Робертс

Ровно тот случай, когда внешность говорит сама за себя: у Джулии точно самая красивая улыбка во всем Голливуде. Как оказалось, секрет прост: она чистит зубы обычной содой. Так, оказывается, делал еще дед Робертс и к тому же приучил внучку.

bazaar.ru


Просмотров: 170

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

13 июня 09:59

  • 875
Чему стоит научиться у знаменитых визажистов - ФОТО

Опросы

12 июня 15:24

  • 1 073
Джон Леннон, Андрей Миронов и другие звезды, предчувствовавшие свою смерть - ФОТО

Опросы

8 июня 10:00

  • 749
10 привычек, которые не дают стать счастливой