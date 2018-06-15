Отвыкаем переедать - 4 простых совета

Даже регулярные занятия в спортзале не являются гарантом хорошей фигуры: согласитесь, глупо спорить с тем, что 70% успеха - это все-таки рацион. Посовещавшись с психологами и диетологами, мы сформулировали 4 простых совета, которые помогут вовремя взять себя в руки.

Не пренебрегайте белками. Исследования американского Университета Пердью показали, что женщины, потреблявшие достаточное количество протеина, испытывали меньшее чувство голода.

Ведите дневник питания и честно записывайте в него все, что съедаете в течение дня. Только не жульничайте!

Потребляйте минимум 25 граммов клетчатки в день. Морковь и, скажем, яблоки медленно перевариваются организмом, а значит, позволят вам дольше чувствовать себя сытым. Мы еще молчим про профилактику диабета и проблем с сердцем!

Используйте шкалу голода. Перед каждым приемом пищи задайте себе конкретный вопрос: "Насколько я на самом деле хочу есть?" Пусть это будет оценка от 1 до 5: именно она поможет быстро вернуть вас с небес на землю.

bazaar.ru