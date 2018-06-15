15 июня 2018

отправить статью
Отвыкаем переедать - 4 простых совета

Опросы

10:00

  • 118
Отвыкаем переедать - 4 простых совета
Что делают знаменитые девушки перед сном? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

09:03

  • 309
Что делают знаменитые девушки перед сном? - ФОТО
Lady.Day.Az на кухне: Готовим в японском ресторане <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

14 июня 21:03

  • 45
Lady.Day.Az на кухне: Готовим в японском ресторане - ФОТО

15 июня 2018 10:00

Отвыкаем переедать - 4 простых совета

Даже регулярные занятия в спортзале не являются гарантом хорошей фигуры: согласитесь, глупо спорить с тем, что 70% успеха - это все-таки рацион. Посовещавшись с психологами и диетологами, мы сформулировали 4 простых совета, которые помогут вовремя взять себя в руки.

  • Не пренебрегайте белками. Исследования американского Университета Пердью показали, что женщины, потреблявшие достаточное количество протеина, испытывали меньшее чувство голода.
  • Ведите дневник питания и честно записывайте в него все, что съедаете в течение дня. Только не жульничайте!
  • Потребляйте минимум 25 граммов клетчатки в день. Морковь и, скажем, яблоки медленно перевариваются организмом, а значит, позволят вам дольше чувствовать себя сытым. Мы еще молчим про профилактику диабета и проблем с сердцем!
  • Используйте шкалу голода. Перед каждым приемом пищи задайте себе конкретный вопрос: "Насколько я на самом деле хочу есть?" Пусть это будет оценка от 1 до 5: именно она поможет быстро вернуть вас с небес на землю.

bazaar.ru


Просмотров: 118

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

13 июня 09:59

  • 720
Чему стоит научиться у знаменитых визажистов - ФОТО

Опросы

12 июня 15:24

  • 908
Джон Леннон, Андрей Миронов и другие звезды, предчувствовавшие свою смерть - ФОТО

Опросы

8 июня 10:00

  • 676
10 привычек, которые не дают стать счастливой