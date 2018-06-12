Джон Леннон, Андрей Миронов и другие звезды, предчувствовавшие свою смерть - ФОТО

Список знаменитостей, предсказавших свою смерть, к сожалению, велик. Многие музыканты, актеры, спортсмены и другие общественные деятели предвидели скорую гибель. Некоторые из этих предсказаний оказались настолько точны, что становится жутко...

Тупак Шакур предсказал свою смерть за два года до гибели

В 1994 году в одном из интервью рэпер, отвечая на вопрос, как он видит свою жизнь через 15 лет, ответил: "В лучшем случае я буду лежать на кладбище. В худшем - меня превратят в прах, который выкурят мои лучшие друзья".

В сентябре 1996 года неизвестные расстреляли певца в машине в Лас-Вегасе. Тело артиста было кремировано, и, по словам участников группы Outlawz, часть праха была смешана с марихуаной и выкурена. Однако друзья Шакура отрицают этот факт.

Полиция так и не смогла раскрыть убийство Тупака.

Джон Леннон предсказал свою смерть в одной из песен

По легенде, музыкант предчувствовал свое убийство. Напомним, 8 декабря 1980 года основатель группы The Beatles был застрелен во дворе своего дома в Нью-Йорке фанатом Марком Чепменом. Во время допросов Чепмен утверждал, что зашифрованный приказ убить Леннона он нашел на страницах повести Джерома Сэлинджера"Над пропастью во ржи".

В песне Borrowed Time ("Одолженное время", 1984) Леннон поет: "Жизнь в одолженном времени без мысли на завтра".

Также Фрида Келли, бывшая пресс-секретарь Beatles, признавалась, что Леннон не представлял себя после 40 лет - в этом возрасте он и погиб.

Курт Кобейн заранее знал все о своей смерти

Когда Курту было 14 лет, он как-то рассказал однокласснику, что станет знаменитым рок-музыкантом, разбогатеет, получит невероятную популярность, а потом... покончит с собой. Был ли это подростковый максимализм? Или провокация? Как бы то ни было, в 27 лет лидер группы Nirvana совершил самоубийство. 5 апреля 1994 года Кобейн выстрелил себе в рот из дробовика. На момент смерти музыкант находился под действием героина. Тело Кобейна пролежало в пустом доме три дня.

Джими Хендрикс предрек свою смерть в песнях

Джими всегда чувствовал, что жизнь его не будет длиться долго. В 1965 году Хендрикс написал песню Ballad of Jimi ("Баллада о Джими"), где говорилось, что жить ему осталось 5 лет. Так и случилось: музыкант захлебнулся рвотой после передозировки снотворного, которое смешалось с принятым ранее амфетамином. Подруга Джими Моника Шарлотт Данеман боялась вызвать скорую Хендриксу из-за находившихся повсюду в номере отеля наркотиков. Девушка позвонила врачам, лишь когда Хендрикс потерял сознание.

Джим Моррисон знал, что войдет в "Клуб 27"

Первыми членами печально известного "Клуба 27" из лихих 70-х были Дженис Джоплин и Джими Хендрикс. По легенде, однажды Джим, выпивая с друзьями, заявил: "Сейчас вы пьете с номером три".

Лидер группы The Doors скончался в Париже 3 июля 1971 года. Официальная версия смерти - сердечный приступ, но это условный диагноз, который только нагнетает тайну вокруг гибели Моррисона. Предположений вокруг смерти музыканта множество: передозировка героином, самоубийство, инсценировка самоубийства ФБР, которое вело активную борьбу с хиппи-движением. Подруга Моррисона Памела Курсон была рядом с музыкантом во время его смерти, но она не сказала ни слова о происшествии и вела затворнический образ жизни, а спустя три года скончалась сама - от передозировки.

После смерти Джими Хендрикса фанаты заговорили о "Клубе 27" - на тот момент в этом же возрасте ранее погибли основатель группы The Rolling Stones Брайан Джонс (1969) и блюзмен Роберт Джонсон (1938).

Боб Марли рассказывал о своей смерти друзьям

Близкие Боба порой считали его экстрасенсом. По слухам, певец в деталях поведал друзьям о своей смерти и назвал точный возраст - 36 лет. Действительно, Боб скончался из-за опухоли мозга, хотя многие поклонники считают, что в смерти певца виноваты американские спецслужбы.

Андрей Миронов знал, что погибнет на сцене

В молодости цыганка нагадала Миронову, что в будущем его ждут проблемы со здоровьем и ранняя смерть. Актер все же не щадил себя: нескончаемые гастроли, спектакли, ночные репетиции.

В 1987 году на гастроли в Ригу должен был отправиться Анатолий Папанов, но у актера остановилось сердце... Тогда Миронов сказал: "Следующим буду я".

Актер погиб в 46 лет из-за кровоизлияния в мозг. Трагедия случилась на сцене Рижской оперы 14 августа 1987 года, где Миронов играл в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". В течение двух дней врачи боролись за жизнь артиста, но тот скончался, не приходя в сознание.

Майкл Джексон считал, что его постигнет судьба Элвиса Пресли

Лиза-Мария Пресли, бывшая жена поп-короля, рассказывала, что Майкл боялся умереть так же, как и ее отец (16 августа 1977 года сердце Элвиса не выдержало двойной дозы успокоительного).



"Он часто расспрашивал меня, как он умер, как это произошло, где... Он сказал, что чувствует, что умрет так же", - вспоминает Лиза-Мария.

Майкл Джексон, как и Элвис Пресли, скончался от передозировки лекарственных средств в июне 2009 года. Выяснилось, что лечащий врач артиста Конрад Мюррей дал Джексону не совместимую с жизнью дозу сильнодействующего снотворного пропофола - этот препарат нашли в организме певца и назвали причиной смерти. Мюррей себя виновным не признавал, а его адвокаты заверяли суд, что смертельную дозу Майкл принял сам. Дело длилось два года, и в ноябре 2011 года Конрад Мюррей был признан виновным в непреднамеренном убийстве. Кардиолог был приговорен к четырем годам тюрьмы, но освобожден досрочно в 2013 году.

cosmo.ru