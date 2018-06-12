Индийский бьюти-блогер рассказала, как быстро отрастить волосы - ФОТО

Мы внимательно изучили блог Сушмиты и собрали для тебя 7 простых советов, которые помогут тебе стать обладательницей роскошной шевелюры.

Депантенол

Никогда не обращала внимание на состав шампуней и масок для укрепления и роста волос? Если посмотришь,то наверняка увидишь в их составе витамин В5. Этот же самый витамин - только синтетический - содержится в депантеноле. Сушмита рекомендует использовать гель или пену пантенол тем, кто страдает от выпадения волос или просто хочет укрепить волосяные луковицы. Все просто: вымой голову и нанеси немного средства на волосы, сосредоточившись на корнях.

Маска из яйца с коньяком

Обладательницам слишком тонких и жидких волос Сушмита советует попробовать маску из яйца с коньяком. Яйца содержат протеины, коньяк - дубильные вещества. И те, и другие делают волосы толще и стимулируют их рост. Разбей два яйца, добавь к ним 40 мл коньяка, взбей венчиком или миксером. Нанеси полученную смесь на корни волос.

Яблочный уксус

Ополаскиватель из яблочного уксуса разбудит волосяные фолликулы, но пользоваться им можно не чаще двух раз в месяц. Все просто: вымой голову, а вместо кондиционера ополосни волосы яблочным уксусом. Смывать средство не нужно, в отличие от обычного уксуса, яблочный не оставляет резкого запаха.

Маска из сока алоэ

Цветок алоэ - самое популярное комнатное растение наших мам и бабушек. О пользе алоэ можно говорить часами, но Сушмита настаивает, что лучшее его свойство - стимуляция роста волос. Блогер предлагает раз в две недели делать простую маску из сока алоэ. Срежь несколько листиков алоэ, разрежь их пополам, чтобы можно было выдавить сок. Массажными движениями втирай сок в кожу голову, затем замотай волосы полотенцем и оставь на пару часов.

Белковая маска

Белок - главный строительный материал! Хочешь, чтобы волосы отрасли быстрее, дай им больше питания! Сушмита рекомендует раз в неделю делать так называемую белковую маску. Возьми два яйца, отдели белки от желтков. Взбей белки миксером или венчиком и нанеси полученную "пенку" на корни волос. Чтобы усилить эффект от маски, надень на голову шапочку для душа или замотай волосы полиэтиленовой пленкой.

Эфирные масла

Сушмита питает свои роскошные волосы натуральными эфирными маслами: жожоба, миндаля, розмарина, лаванды, чабреца и других. В них содержится большое количество витаминов, необходимых для роста волос. Смешай по 5 капель каждого из масел и нанеси микс на корни волос. Оставь на 2−3 часа. Важно: смывать "масляную маску" лучше всего шампунем глубокой очистки (щелочным).

Холодная вода

Хочешь "разбудить" спящие волосяные луковицы? После каждого мытья головы ополаскивай волосы холодной водой. Это закроет поры кожи головы, улучшит микроцеркуляцию крови и придаст волосам естественный блеск.

cosmo.ru