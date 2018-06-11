5 иранских режиссеров, о которых стоит знать - ФОТО

АСГАР ФАРХАДИ

Кадр из фильма "Развод Надера и Симин"

Самому титулованному иранскому режиссеру Асгару Фархади удивительным образом удается снимать отличное и актуальное кино и не привлекать при этом лишнего внимания властей. В отличие от множества своих менее удачливых коллег, ему разрешается создавать совместные проекты с кинокомпаниями из европейских стран. Наиболее успешными картинами Фархади являются две -"Развод Надера и Симин" (2011) и "Коммивояжер" (2017). Каждая из этих лент принесла режиссеру по "Оскару" за лучший фильм на иностранном языке. Асгара интересуют бытовые драматические истории, которые разворачиваются в Иране, и хотя он не избегает политических тем, диссидентом все же не является. Так, например, в "Разводе Надера и Симин" он рассказывает о паре, которая решает переехать из Ирана за границу, однако в последний момент муж передумывает, так как должен ухаживать за больным отцом. А в "Коммивояжере" речь идет о муже и жене, на дом которых преступник совершает нападение, а они, в свою очередь, берутся расследовать это дело, попутно выясняя между собой отношения.

Слава Фархади вышла далеко за пределы Ирана: сегодня он работает над фильмом с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Лента "Все знают" посвящена прошлому, которое иногда возвращается и целиком меняет жизнь человека.

ДЖАФАР ПАНАХИ

Кадр из фильма "Белый шар"

Джафар Панахи родился в 1960 году, так что формирование его жизненных взглядов и идеалов произошло до Исламской революции 1979 года, когда светская власть в государстве сменилась достаточно жестким религиозным режимом, во главе которого стоял аятолла Хомейни. В начале своего творческого пути Джафар был ассистентом Аббаса Киаростами - культового иранского режиссера. Первый же его фильм "Белый шар" (1995) привлек к нему внимание ценителей хорошего кино. За свою карьеру Панахи стал обладателем множества наград, среди которых есть и награды Венецианского и Каннского кинофестивалей. Переломным этапом в его жизни стал 2010 год, когда он был приговорен иранским судом к домашнему аресту на шесть лет. Также ему было запрещено снимать кино в течение 20 лет. Впрочем, даже в таких условиях он продолжал работать над новыми лентами - одну из них ("Это не фильм") он передал на Каннский фестиваль на флешке, которую спрятал в торте.

Последним триумфом режиссера является награда Каннского кинофестиваля за лучший сценарий к фильму "Три лица", которой он удостоился в прошлом году. Правда, получить ее лично он не смог, так как по-прежнему лишен права выезда за границу.

АББАС КИАРОСТАМИ

Кадр из фильма "Нас унесет ветер"

Без Аббаса Киаростами трудно себе представить не только современное иранское кино, но и мировой кинематограф в целом. Поэт и дизайнер, остро чувствующий красоту, родился в 1940 году, и, хотя считается представителем "новой волны", во многом он остался учеником "старой школы" киноискусства. Его ленты глубоко поэтичны, а лучшие работы он снял еще до того, как стал знаменитым на весь мир. Популярность ему принесли две картины - "Вкус вишни" (1997) и "Нас унесет ветер" (1999). Оба фильма посвящены теме смерти: в первом мужчина занят поисками человека, который мог бы помочь ему уйти из жизни, а во втором съемочная команда приезжает в иранскую глубинку запечатлеть похороны старушки, вдруг передумавшей умирать.

Медитативные, наполненные созерцанием бытовой жизни и природы, картины Киаростами умеют завораживать зрителя. Критики всегда тепло принимали его работы - за "Вкус вишни" он даже получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Режиссер умер в Париже в 2016 году, а его похороны прошли в Тегеране.

САМИРА МАХМАЛЬБАФ

Самира Махмальбаф

Семья Махмальбаф - одна из самых влиятельных в мире иранского кино. Мохсен Махмальбаф, отец Самиры, маститый режиссер, участвовавший во многих международных кинофестивалях - равно как и его жена, Марзие Мешкини, и младшая дочь Хана. Однако на данный момент на передний план вышло творчество 38-летней Самиры: в своих фильмах она рассказывает о тяготах жизни простых людей - бесправных женщин, детей с проблемами развития и стариков. Ее предельно натуралистический взгляд на жизнь вызвал восторг у кинокритиков, так что за ленту "Школьные доски" она получила приз жюри Каннского кинофестиваля, а за картину "Двуногий конь" - специальный приз жюри фестиваля в Сан-Себастьяне. Для Самиры ее профессия - дело всей жизни, и она готова идти на риск ради того, чтобы и дальше им заниматься: так, в 2008 году религиозными фанатиками на нее было совершено покушение, в результате которого пострадали несколько членов съемочной команды. Однако в итоге работа была продолжена невзирая ни на что.

БАХМАН ГОБАДИ

Кадр из фильма "Сезон носорогов"

Бахман Гобади был множество раз отмечен на Каннском и Берлинском кинофестивалях, а также на фестивалях в Сен-Себастьяне и "Сандэнсе". Успех на международной арене в его случае привел к многочисленным преследованиям со стороны властей на родине: его жену, американо-иранскую журналистку, осудили на 2 года условно, а самого Гобади неоднократно обвиняли в шпионаже в пользу США - хотя долгое время у режиссера не было даже американской визы. Его картины в основном рассказывают о жизни людей, которые волей-неволей противостоят официальному режиму Ирана: это может быть поэт-диссидент ("Сезон носорогов"), свободолюбивые музыканты ("Никто не знает о персидских котах") или даже контрабандисты ("Время пьяных лошадей"). Смотреть его кино, безусловно, тяжело, однако безыскусная прямолинейность работ подкупает зрителя.

elle.ru