Как научиться высыпаться за более короткое время

Просыпайтесь во время фазы быстрого сна. Как? Просто скачайте специальное приложение (например, Pillow). Научно доказано: именно в это время подъем дается нам проще всего. Так что не всегда дело именно в количестве часов - можно провести в объятиях Морфея хоть половину дня, но при этом все равно чувствовать себя разбитым.

Позаботьтесь о том, чтобы шторы в комнате были плотно закрыты - в противном случае снижается выработка мелатонина, и вы не высыпаетесь даже за положенные 8 часов.

Никакого алкоголя перед сном. Да, бокал красного поможет вам быстрее уснуть, но при этом качество сна серьезно пострадает. Попробуйте чай с ромашкой - поверьте, после напряженного рабочего дня он успокаивает не хуже.

Постарайтесь ложиться раньше. Если уснуть в 4 утра и спокойно проспать до 12 дня, на пользу здоровью и заряд бодрости можно не рассчитывать. Заметили, что большинство успешных людей ложатся до полуночи и встают с первыми петухами? То-то же!

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