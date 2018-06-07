Instagram - Почему мы видим в ленте одних и тех же людей?

В 2016 году ничто не предвещало беды: селфи, котики и отчеты с вечеринок приходили ровно в тот момент, когда это и происходило. Все изменилось в один миг - Instagram применил таинственный алгоритм приоритетности постов. Теперь от моментального постинга осталось лишь название (Instant в переводе с англ. означает "моментальный"). Мы лайкаем свадьбы друзей недельной давности, поздравляем с назначением в выходные и видим последствия чьей-то ночи во время обеда в офисе. Все бы ничего, если бы мы понимали, по какому принципу строится эта приоритетность.

И вот наконец тайна раскрыта. Офис Instagram HQ выдал формулу: "Дата публикации", "Интерес" и "Отношения". Если с "Датой" все понятно (если пост опубликован примерно в то же время, как вы зашли в сеть, вероятность увидеть его выше), то как Инстаграм определяет "Интерес" и "Отношения"? Вот что говорят сотрудники социальной сети:

"Интерес" - это то, как вы ведете себя с контентом. Просматриваете ли видео этого человека до конца, листаете ли его подборку, задерживаетесь ли подольше, чтобы подробнее разглядеть фото? При этом, если вы сразу пролистываете видео, это может отразиться на всех видео сразу - Инстаграм может решить, что вы просто не любите такой формат.

"Отношения" - насколько часто вы комментируете друг друга и появляетесь вместе на фото. Чем чаще, тем выше приоритетность.

При этом, как считает TechCrunch, на вашу ленту влияют и другие факторы: как часто вы заглядываете в приложение, как долго вы сидите в нем, а также количество людей, которых вы фолловите. Если слишком много, Инстаграм будет с меньшей точностью определять для вас людей по категории "Интерес".

Кроме того, сотрудники развеяли мифы о том, что сеть "прячет" некоторые посты: если долго листать, вы увидите абсолютно все новые публикации, которые выставили ваши "Подписки". А еще на приоритетность ваших постов не влияет частота публикаций, количество хештегов и статус вашего аккаунта - личный или бизнес. И да, они не собираются возвращать старую ленту.

elle.ru