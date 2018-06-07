3 знаменитые девушки о своих любимых рецептах ухода за волосами - ФОТО

Зои Салдана

Зои, очевидно, знает толк в старинных бабушкиных рецептах: по крайней мере, перед важными событиями она часто бежит не в салон красоты, а на собственную кухню. "Смешивайте авокадо с оливковым маслом и наносите все это на волосы. 30 минут будет достаточно, причем эффект будет заметен сразу", - советует Салдана. Что ж, стоит проверить!

Миранда Керр

Модель вообще помешана на уходе за волосами (всем известно, что шампунь девушка смывает исключительно ледяной водой). Кроме того, Миранда активно использует яблочный уксус: "Да, он оставляет после себя не самый приятный запах, поэтому обязательно сочетайте его с хорошим кондиционером для волос".

Николь Кидман

Предпочитает напитки покрепче (но это совсем не то, о чем вы подумали!). Николь часто моет голову... шампанским. "Это идеальный вариант для блондинок: он действительно творит чудеса", - уверяет Николь. Еще одну бутылочку игристого, пожалуйста!

bazaar.ru