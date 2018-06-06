ТОП-5 самых безответственных знаков Зодиака

Безответственность - это отличительная черта не только людей молодых, но и некоторых знаков Зодиака.

Конечно, пороки и слабости есть у всех, и это абсолютно нормально. Многие люди так сильно ругают безответственность, забывая, что каждый имеет эту черту характера. Естественно, есть те, кто признает за собой этот недостаток, но не хочет его исправлять. Так или иначе, а именно желание становиться лучше может полностью оправдать человека, но желание это есть не у всех. Пять знаков Зодиака наслаждаются своей безответственностью и не хотят меняться.

Пятое место - Лев

Львам чужда ответственность, даже если это приносит им самим дискомфорт и проблемы. Дело в том, что эти люди очень тяжело избавляются от вредных привычек. Львам нужно неимоверно много сил и времени для того, чтобы хотя бы признать, что они имеют какую-нибудь проблему. Им нужно, чтобы рядом был любимый человек или друг, который всегда их поддержит, а не будет осуждать. Безответственные люди вроде Львов не могут понять, как и где им научиться жить без их легкомысленности.

Львы часто опаздывают и не выполняют обещания. Не специально, они просто забывают то, что обещали. Им просто нужно всё записывать и побеждать свою лень. Ленивые Львы - это самые безответственные люди на Земле, но их можно понять и простить, если у вас есть стальные нервы и желание идти навстречу.

Четвертое место - Весы

Весы безответственны только тогда, когда они могут себе это позволить, но если они действительно могут себе позволить это, то вы не дождетесь от них ни грамма желания что-то делать. Если у вас есть знакомый Весы, проявляющий беспринципность и закрывающий глаза на обязанности, то он или она это делает только потому, что вы позволяете это делать.

Весы расслабляются, когда всё хорошо и когда можно про что-то забыть. Этим людям не чуждо чувство ответственности, но Весы никогда не откажутся от возможности ничего не делать, если им предоставить такую возможность.

Третье место - Рыбы

Рыбы безответственны только потому, что они не всегда знакомы с этим словом в полной мере. Если представители этого созвездия в детстве имели возможность ни о чем не думать, то отчасти этот "навык" остается у них и во взрослой жизни.

Рыбы зачастую бывают весьма хитрыми и изворотливыми лжецами, потому что строят из себя невинных жертв, когда им говорят, что они не правы. Рыбы постоянно находят какие-нибудь отговорки своим промахам. Они не хотят работать, не хотят делать что-то по расписанию. Недаром же Рыб называют одними из самых творческих личностей. Творческие люди умеют находить возможность ничего не делать, перекладывая ответственность на других.

Второе место - Близнецы

Близнецов переделать невозможно. Эти люди безответственны настолько, насколько возможно. Однако, у них есть какие-то принципы, из-за которых в их жизни часто находятся направления, где сохраняется безукоризненная ответственность и внимание к мелочам. Близнецы очень часто "соскакивают", когда вы с ними договорились отправиться куда-нибудь погулять или что-то в этом духе.

Они могут неделями вынашивать с вами какие-то планы, а потом просто поменять их. Потом они удивляются, почему это люди на них так сильно обижаются. Что касается их любимого дела, то они всегда соблюдают все правила, ведь это эгоисты в квадрате, но что уж тут поделать, такие они есть.

Первое место - Рак

Раки сами себе на уме. В плане безответственности они очень похожи на Близнецов. В некоторых вопросах Раки всегда преданы правилам и здравому смыслу, но зачастую они ветрены и непредсказуемы. Дело в том, что они очень любят давать обещания просто для того, чтобы поскорее скинуть груз переживаний по какому-то вопросу. Они просто забывают то, что обещали вам, потому что у них другие приоритеты.

С Раками всё очень просто решается. Если вы хотите, чтобы люди данного знака Зодиака про вас не забывали, то нужно им постоянно напоминать об этом. Если вы чувствуете, что Рак может забыть о важном событии, то лучше каждый час в указанный день напоминать ему об этом. Постоянно говорите Ракам, что они должны сделать, иначе они неминуемо забудут обо всём на свете.

Жизненные ошибки знаков Зодиака всегда одинаковы, поэтому по ним можно с легкостью определить, что за человек перед вами, какого он знака, повторит ли он свою ошибку. Если человек лишен чувства ответственности, то необходимо не переучивать его, а дать понять, что можно легко измениться в лучшую сторону. Помогайте таким людям, если они вам дороги. Это всегда приятно, когда вы можете сделать любимого человека чуть лучше.

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