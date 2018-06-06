КультГид Lady.Day.Az: Бакинцев ждут три ярких балета

На самом деле их больше. Но мы в Lady.Day.Az выбрали три самых, на наш взгляд, важных спектакля и спешим поделиться ими со своими читателями.

Премьера балетного спектакля "Джавад хан"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы

Когда: 9 июня в 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN

Премьера балета "Джавад хан" композитора, заслуженного деятеля искусств, секретаря Союза композиторов Азербайджана Сардара Фараджева, посвящена 100-летию со дня образования АДР.

Сюжет балета повествует об исторических событиях, происходящих в Азербайджане в XVIII веке. О героическом сопротивлении гянджинцев против завоевателей во главе с достойным сыном азербайджанского народа, легендарным, бесстрашным и благородным правителем Гянджи Джавад ханом.

Балетмейстером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана, президентская стипендиатка, обладательница премий "Зирвя" и "Золотой дервиш", художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

Автором либретто является Аждар Улдуз, музыкальным руководителем и дирижером балета - народный артист республики, профессор Джаваншир Джафаров, художником-постановщиком спектакля - народный художник Азербайджана Рафиз Исмайлов.

В спектакле заняты ведущие солисты балетной труппы - народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев (партия Джавадхана), заслуженные артисты республики Нигяр Ибрагимова (партия жены Джавадхана), Самир Самедов (партия генерала Цицианова), Макар Ферштандт (партия царя Александра I), а также Аян Эйвазова (партия грузинской княжны).

Премьера балета "Джавад хан" несомненно станет ярким событием в культурной жизни республики и достойным вкладом коллектива Театра оперы и балета в чествование 100-летия АДР.

"Жизель" в исполнении солистов Большого театра

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы

Когда: 16 июня в 19:00. Цена билетов 12, 22, 33 AZN

Балет "Жизель" Адольфа Адана считается одним из самых любимых нашей публикой. Он часто идет в репертуаре нашего театра. Но в этот раз в главных партиях выступят прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Мария Виноградова (Жизель) и заслуженный артист России, премьер Большого театра Руслан Скворцов (граф Альберт).

В этот день наряду с солистами Большого театра в спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы Аян Эйвазова (партия Мирты) и Тимур Одушев (партия Ганса).

Дирижировать балетом будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Национальный балет "1001 ночь"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы

Когда: 20 июня в 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN

Балет великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "1001 ночь" никого не оставляет равнодушным. Яркий спектакль пользуется популярностью в Баку и с успехом демонстрируется иностранной публике.

В главных партиях в этот вечер выступят солисты Театра, заслуженные артисты Нигяр Ибрагимбекова (Шахерезада) и Макар Ферштандт (Шахрияр), а также Аян Эйвазова (Нурида) и Анар Микаилов (любимый раб Нуриды).

Франгиз Агаларова