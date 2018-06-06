10 маникюров, которые точно не понравятся твоему мужчине - ФОТО

Скрывать бессмысленно: львиная доля женских усилий, связанных с наведением красоты, совершается ради мужского внимания. Однако зачастую наши старания остаются незамеченными или же и вовсе подвергаются жесткой критике.

Как там говорят? Все мужчины с Марса, а женщины с Венеры? Видимо, дело действительно в этом. Или проще: то, что порой нравится женщине, вызывает у мужчины абсолютно обратную реакцию. Мы не говорим, что этот маникюр ужасен. Но, скорее всего, мужчины в восторг от него не придут.

Острые ногти

Ты считаешь, что острые длинные ногти - это круто и сексуально. Возможно, твоему мужчине тоже так кажется. Но страх за свою шкуру сильнее, поэтому при виде такого маникюра мужчины кривят недовольные лица и стараются побыстрее ретироваться от греха подальше.

Белый лак

Объяснять мужчине, что это такой хитрый бьюти-лайфхак и белый лак отлично подчеркивает загорелые руки - бессмысленно. Проще отшутиться. Да, я намазала ногти школьной замазкой. И да, я собираюсь идти на вечеринку в костюме живого зомби.

Черный френч

Ты что, в земле ковырялась? Или это грибок так выглядит? "Спасибо за комплимент, любимый", - шипишь ты и идешь немедленно стирать дорогостоящий маникюр.

Ядовитые цвета

Флуоресцентные цвета мужчин отпугивают. То ли они вспоминают 90-е с их безумной модой на ядовитые оттенки, то ли для сильного пола это просто слишком экзотично.

Фуксия

Чем мужчинам не угодила фуксия - понять сложно. Слишком ярко? Или слишком розово? Видимо, и то, и другое.

Золотой

Золото нынче в моде: золотые тени, золотые кеды, почему бы не золотые ногти? Но нет, мужчинам кажется, что это выглядит безвкусно и дешево.

Перламутровый

А ведь когда-то перламутровый лак был одним из главных сокровищ в косметичке наших мам. Уж не знаем, что по этому поводу думали наши папы, но современные мужчины к перламутровому маникюру неблагосклонны.

Стразы

Все сверкает и блестит, выглядит "дорого-богато". Мужчин это сияние раздражает, по их мнению, это выглядит вульгарно и безвкусно.

Накладные ногти

Мужчин вообще отпугивает вся эта "накладная" красота. Возможно, они с ужасом представляют себе, как во время романтического вечера один из твоих ноготков с треском отлетит в бокал с шампанским?

Анималистичные принты и рисунки на ногтях

То, что многие мужчины не переваривают "животные" принты, ни для кого не секрет. Но чем им рисунки на ногтях не угодили? Может, они считают, что раз ты нарисовала "кошечку-цветочек-сердечко" на ногтях, то еще играешь в детство и не готова к серьезным отношениям?

cosmo.ru