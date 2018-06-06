Кто из знаменитых девушек ведет дневник

Леди Гага

Во время гастрольных туров певица записывает все свои впечатления в специальный блокнот. Более того, она даже сама себе сочиняет письма - и сама же на них отвечает. И это мы ещё молчим о многочисленных рисунках и скетчах!

Джессика Симпсон

Уверяет, что именно дневник всегда вдохновляет ее на создание новых песен. "А ещё это отличный сеанс психотерапии. Записал все, что тебя беспокоит, - и вроде как становится легче. Всем советую!" - говорит Джессика.

Дженнифер Энистон

Актриса никогда в открытую не говорила о том, что ведёт дневники, но инсайдеры уверяют, что у неё их аж... 13. Дженнифер якобы предпочитает выяснять отношения не в реальной жизни, а на бумаге - именно поэтому внешне всегда выглядит абсолютно спокойной. Остаётся только догадываться о том, что на самом деле творится на душе Энистон (и что можно прочитать в ее дневниках!).

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