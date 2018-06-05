5 июня 2018

отправить статью
Виктория Боня беременна от французского миллиардера? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

13:33

  • 1 026
Виктория Боня беременна от французского миллиардера? - ФОТО
5 продуктов, которые повышают аппетит <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

10:30

  • 598
5 продуктов, которые повышают аппетит - ФОТО
Нумерология - Прогноз на июнь

Опросы

09:51

  • 655
Нумерология - Прогноз на июнь

5 июня 2018 20:25

3 знаменитые девушки, которые выступают против фотошопа - ФОТО

Кира Найтли

У Киры, конечно, нет ни малейших проблем с фигурой - однако и она, оказывается, сталкивалась с неудачным фотошопом. "Наше общество слишком помешано на красивых картинках. Мне кажется, многие начинают просто-напросто сходить с ума. И, кстати, господа фотографы: очень просто отснять девушку с идеальными параметрами - а вы попробуйте показать другую красоту, другие формы. Нам этого так не хватает!"

Кейт Уинслет

Уинслет вообще известна своими резкими высказываниями против ретуши фотографий. Да что уж там: несколько лет назад вся индустрия только и делала, что обсуждала скандал вокруг обложки одного известного глянцевого журнала - тогда Кейт открыто негодовала из-за чрезмерной, по её мнению, ретуши. "Как же раздражают эти навязанные стандарты красоты! А потом мы удивляемся, что из девочек-подростков вырастают анорексички", - не скрывала своих эмоций актриса.

Шейлин Вудли

26-летняя певица и актриса признается, что иногда просто не узнает себя на фотографиях. "Господи, да это же не мои губы, не мой нос, не моя кожа... Можно хотя бы сначала спросить меня? У меня есть животик и прыщи, и я совсем этого не стесняюсь!" - негодует Шейлин.

bazaar.ru


Просмотров: 126

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

30 мая 12:05

  • 1 040
10 фильмов и сериалов о настоящих королевах - ФОТО

Опросы

30 мая 11:18

  • 1 571
Что твои брови говорят о твоем характере? - Рассказывает физиогномист - ФОТО

Опросы

28 мая 09:53

  • 2 140
Гороскоп на июнь-2018