Нумерология - Прогноз на июнь

Кажется, июнь был придуман для того, чтобы скрасить нашу жизнь. Особенно это касается тех, кого май, в буквальном смысле, заставил маяться. Вкладывайте максимум энергии в семью, друзей, любовь, карьеру или собственные личные устремления - сейчас самое время!

Инструкция

Чтобы рассчитать персональное число на 2018 год, к дате вашего рождения (например, 23 апреля 1985 года) подставьте текущий год. Получается: 23.04.2018. Теперь складывайте вместе все числа, до тех пор пока не получите однозначный показатель: 2 + 3 + 0 + 4 + 2 + 0 + 1 + 8 = 20; 2 + 0 = 2. Именно под этим номером (в нашем примере - "2") пройдет для вас 2018 год. А теперь читайте предсказание на ближайший месяц.

"1"

Для тех, у кого Солнце заключено в единичке, июнь 2018 - месяц капризный. Вы выполнили много заданий, получили массу наград в первой половине года и теперь чувствуете себя опустошенной, как на утро после шумной вечеринки. Настало время отпустить вещи и людей из прошлого и подготовиться к новому этапу. У вас было много хороших идей в первой половине года. Вы были мотивированы и преисполнены счастливого волнения, но не все задуманное оказалось реалистичным. Теперь жизнь заставляет по-новому взглянуть на собственные проекты и цели. Июнь - период отсева. Положительная сторона медали: к концу месяца вы будете иметь четкое представление о направлении, в котором стоит двигаться. И будете знать, куда лучше направить энергию второй половины года.

"2"

Июнь обещает новый старт в одной из областей вашей жизни, скорее всего, в карьере. Это месяц обещаний и возможностей. Ваш уровень энергии увеличивается (впрочем, растет и нервное волнение). Этот период требует от вас мужества, гибкости и коммуникаций. Более четко выражайте свои мысли и чувства, вдохновляйте и мотивируйте других следовать вашему примеру. Притяжение к кому-то на работе растет, похоже, назревает настоящий служебный роман. Будьте осторожны - эта страсть может повредить и отношениям, и, не в последнюю очередь, вашей карьере. Поэтому, лучше не торопиться и повременить с решительными любовными действиями.

"3"

Для тех, кто причисляет себя к предприимчивым "трешкам", Солнце обостряет шестое чувство. В этом месяце вы лучше понимаете эмоции и чувства других. В июне вы выступаете в роли своеобразного советника. Увы, интуиция не распространяется на вопросы, связанные с деньгами, - сейчас не самое подходящее время для финансовых рисков. Профессиональное образование (минимум - читайте соответствующие книги; максимум - запишитесь на соответствующие курсы) сейчас особенно полезно. Основное внимание уделяется и отношениям дома. Если вас давно что-то тревожит, пора рассказать о своих чувствах. Романтика также играет важную роль в июне, особенно если вы встретили своего партнера относительно недавно. Ваша повышенная чувствительность и интуиция подскажут, как укрепить союз... или все-таки расстаться. Общайтесь! Неожиданное приглашение навестить друга или родственника в далеком городе может окажется невероятно вдохновляющим.

"4"

Прекрасный момент, чтобы взять перерыв - отпуск лучше провести именно в июне. Наслаждайтесь жизнью и не воспринимайте события этого месяца чересчур серьезно. Это время повышенной креативности и оригинальности, поэтому включайтесь в игровые мероприятия и участвуйте в конкурсах. "Удача" в финансовых делах и благоприятный романтический фон. Ну вы уже поняли - акцент в этом месяце исключительно на веселье и отдыхе!

"5"

Наберитесь сил! В отличие от других "цифр", "пятеркам" нумерологи сулят небывалую нагрузку. Работа сейчас требует больших усилий, а спектр обязанностей - невероятно широк. Впрочем, ваш энергетический уровень сейчас на высоте, что вы намеренно сторонитесь скучных рутинных дел. Будь по-вашему - действуйте! Реорганизуйте и вашу личную жизнь, научитесь управлять вашим временем более эффективно. Работайте дома или в парке/саду. В любви вы стали намного серьезнее, кажется, легкомысленное отношение к текущему союзу уже в прошлом. Не рискуйте в финансовых вопросах - в июне лучше экономить, чем тратить. Открой свое сердце близким. Если вам нужно, чтобы вас пожалели, успокоили или помогли, не стесняйтесь обратиться к ним за советом.

"6"

Ждите неожиданных сюрпризов! В июне от четкого планирования будет мало пользы, многое произойдет неожиданно. Этот месяц беспокойный и динамичный - проявите максимальную гибкость и доверяйте своему чутью. Если вы сумеете приспособиться к непредсказуемым событиям этого месяца, то ваш опыт будет увлекательным и авантюрным (и даже прибыльным!). Однако, если вы будете упорно придерживаться устаревших планов, то будете разочарованы. Продемонстрируйте особые таланты и способности людям, которые могут оказать влияние на ваш карьерный рост. Не рефлексируйте. Особенно удачным это время будет для тех, чья трудовая сфера связана с розничной торговлей, недвижимостью или другим видом бизнеса, который основан на продажах и закрытии сделок. Дальние путешествия в июне также приветствуются.

"7"

Стабильность, сила, понимание собственной роли - основные темы грядущих 30 дней. Некоторым важным для вас отношениям (дружеским, любовным или рабочим) предстоит пройти нешуточную проверку на прочность. Так уж получилось, что лейтмотив этого года - отпустить определенных людей и роли, которые вы уже переросли. В этом процессе июнь особенно важен для выяснения отношений. Родственники и друзья постоянно ищут вашего внимания и компании, но вы можете отвечать им некоторой отчужденностью и даже безразличием. Хрупкая и любовная привязанность. Если пройдете это испытание, то пара станет еще крепче и прочнее. Важная задача в этом месяце - быть честной и открытой. Кажется, последнее время вы скрывали свои чувства.

"8"

Созерцание. Вам знакомо это особое состояние? Сейчас на работу с подсознанием и медитацию появится гораздо больше времени. Как говорят сторонники индуизма - все внимание на "чакру макушки". Карьера и романтика не требуют такого пристального внимания, как ваша внутренняя потребность понять собственные желания и определить цели. Устраивая персональный "разбор полетов", не загоняйте себя в угол чувства вины. Сейчас вам важно понять, чего вы хотите от жизни, и что для этого нужно в себе изменить. Это духовный месяц. Пусть судьба позаботится обо всем остальном.

"9"

"Девятки", приготовьтесь получать награду по заслугам. Июнь для вас - период сбора урожая, но плоды во многом зависят от отношений с коллегами. Попросите повышения, премии или существенной прибавки к зарплате. Вместе с тем, интуиция и смекалка помогут раскусить хитроумных персонажей, которые так и вьются вокруг вас последние месяцы. Вы обладаете уникальной способностью превращать врагов в друзей и манипулировать событиями с помощью методов мягкого убеждения. Ваша способность решать деликатные вопросы с помощью такта и дипломатии впечатляет. Искусство ведения переговоров пригодится во всех сферах: и личной, и профессиональной. Благоприятный романтический фон может быть немного испорчен денежными вопросами и бытовыми хлопотами. Домашние сцены с родственниками лучше прорабатывать в следующем месяце.

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