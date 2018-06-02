Планы на лето от Lady.Day.Az - 20 вещей, обязательных к выполнению

Фотогарфии из проекта "Следуй за мной" Мурада Османна

Мы очень долго ждали лето! Сегодня уже 2 июня, а значит пора готовиться к отпуску, пляжному сезону, радоваться жаркому солнцу и летнему дождику. А чтобы лето не прошло незамеченным, составьте список дел, которые хотели бы совершить за эти три месяца. Мы такой список уже составили и спешим им поделиться.

Lady.Day.Az представляет список обязательных дел на это лето:

1. Отправиться в спонтанное путешествие

Все приключения начинаются именно со спонтанного решения. Тур по стране, выходные на берегу Каспия или неожиданный визит к родственникам в деревню. Не важно, что это будет, главное сделать все быстро и без отлагательств. Благо природа Азербайджана представляет кучу возможностей.

2. Гулять всю ночь напролет

Какое же лето без долгих вечерних прогулок? Почувствуйте романтику большого города.

3. Попробовать новое блюдо

Лето - это всегда новые впечатления. Обязательно попробуйте блюдо местной кухни, если вы в путешествии. Или же зайдете в ресторан, о котором давно слышали. Ну, или приготовьте блюдо сами (на нашем сайте есть много интересных рецептов).

4. Написать письмо

Отправьте красивую открытку с панорамой Баку другу за границу. Вы также можете написать письмо себе в будущее и прочитать его в конце лета, например.

5. Прочитать новую книгу

Вы уже давно откладываете "Войну и мир"? Или же приметили одну из современных книг в ближайшем книжном? Действуйте, у вас впереди длинные дни!

6. Сменить имидж

Признайтесь, вы всегда мечтали оказаться на месте девушки из фильма, которая выходит из салона с идеальной укладкой и на высоких каблуках, а прохожие оборачиваются ей вслед. Дерзайте! Лето - самое время для преображений.

7. Пробежаться по пустынному пляжу

О, это словно кадр из романтического фильма!

8. Зажечь на шумной вечеринке

Танцы на барной стойке, летние коктейли и хорошая музыка. Когда, если не летом?

9. Встретить рассвет

И можно даже не спать, чтобы его встретить.

10. Устроить ужин при свечах

Очень просто и очень романтично.

11. Влюбиться

Для этого все времена года хороши.

12. Воплотить свою давнюю мечту

Покопайтесь в воспоминаниях, перечитайте свой wish list, а если его нет, то составьте и действуйте!

13. Сделать глупость

Как говорил Экзюпери: "Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит". Пойте песни, громко смейтесь, обливайтесь водой и рисуйте на асфальте - летом это можно.

14. Провести день дома

После рабочего года провести целый день дома кажется сказкой. Но летом сказки становятся реальностью. Главное подготовиться заранее и запастись фруктами и мороженым на целый день.

15. Посмотреть кино

Все серии "Секс в большом городе" или все фильмы с любимым актером. Наслаждайтесь длинными летними вечерами.

16. Избавиться от хлама

Подарки бывших, треснувшая посуда, старые бумаги и еще 100 наименований ненужных вещей - пришло время с ними распрощаться.

17. Целый день говорить "Да"

Признайтесь, вы давно задумывались о том, что случилось бы с вами, если бы вы как Джим Керри в том фильме говорили всему "да".

18. Провести сутки без каких-либо средств связи

Устройте себе диджитал-детокс - без телефона, интернета, телевизора и планшета.

19. Устроить фотосессию

В каждом летнем фильме есть момент, когда компания друзей делает сэлфи. Не упустите возможность сделать фото на память... А потом обязательно распечатайте фотографии.

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