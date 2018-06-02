Планы на лето от Lady.Day.Az - 20 вещей, обязательных к выполнению

Фотогарфии из проекта "Следуй за мной" Мурада Османна
Мы очень долго ждали лето! Сегодня уже 2 июня, а значит пора готовиться к отпуску, пляжному сезону, радоваться жаркому солнцу и летнему дождику. А чтобы лето не прошло незамеченным, составьте список дел, которые хотели бы совершить за эти три месяца. Мы такой список уже составили и спешим им поделиться.
Lady.Day.Az представляет список обязательных дел на это лето:
1. Отправиться в спонтанное путешествие
Все приключения начинаются именно со спонтанного решения. Тур по стране, выходные на берегу Каспия или неожиданный визит к родственникам в деревню. Не важно, что это будет, главное сделать все быстро и без отлагательств. Благо природа Азербайджана представляет кучу возможностей.
2. Гулять всю ночь напролет
Какое же лето без долгих вечерних прогулок? Почувствуйте романтику большого города.
3. Попробовать новое блюдо
Лето - это всегда новые впечатления. Обязательно попробуйте блюдо местной кухни, если вы в путешествии. Или же зайдете в ресторан, о котором давно слышали. Ну, или приготовьте блюдо сами (на нашем сайте есть много интересных рецептов).
4. Написать письмо
Отправьте красивую открытку с панорамой Баку другу за границу. Вы также можете написать письмо себе в будущее и прочитать его в конце лета, например.
5. Прочитать новую книгу
Вы уже давно откладываете "Войну и мир"? Или же приметили одну из современных книг в ближайшем книжном? Действуйте, у вас впереди длинные дни!
6. Сменить имидж
Признайтесь, вы всегда мечтали оказаться на месте девушки из фильма, которая выходит из салона с идеальной укладкой и на высоких каблуках, а прохожие оборачиваются ей вслед. Дерзайте! Лето - самое время для преображений.
7. Пробежаться по пустынному пляжу
О, это словно кадр из романтического фильма!
8. Зажечь на шумной вечеринке
Танцы на барной стойке, летние коктейли и хорошая музыка. Когда, если не летом?
9. Встретить рассвет
И можно даже не спать, чтобы его встретить.
10. Устроить ужин при свечах
Очень просто и очень романтично.
11. Влюбиться
Для этого все времена года хороши.
12. Воплотить свою давнюю мечту
Покопайтесь в воспоминаниях, перечитайте свой wish list, а если его нет, то составьте и действуйте!
13. Сделать глупость
Как говорил Экзюпери: "Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит". Пойте песни, громко смейтесь, обливайтесь водой и рисуйте на асфальте - летом это можно.
14. Провести день дома
После рабочего года провести целый день дома кажется сказкой. Но летом сказки становятся реальностью. Главное подготовиться заранее и запастись фруктами и мороженым на целый день.
15. Посмотреть кино
Все серии "Секс в большом городе" или все фильмы с любимым актером. Наслаждайтесь длинными летними вечерами.
16. Избавиться от хлама
Подарки бывших, треснувшая посуда, старые бумаги и еще 100 наименований ненужных вещей - пришло время с ними распрощаться.
17. Целый день говорить "Да"
Признайтесь, вы давно задумывались о том, что случилось бы с вами, если бы вы как Джим Керри в том фильме говорили всему "да".
18. Провести сутки без каких-либо средств связи
Устройте себе диджитал-детокс - без телефона, интернета, телевизора и планшета.
19. Устроить фотосессию
В каждом летнем фильме есть момент, когда компания друзей делает сэлфи. Не упустите возможность сделать фото на память... А потом обязательно распечатайте фотографии.
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