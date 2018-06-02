4 стрижки для тонких волос, которые придадут прическе объем - ФОТО

Один из самых распространенных запросов к стилистам - придать объем тонким волосам. Мы сделали подборку из 4 стрижек, которые придадут прическе объем и скроют ее недостатки.

1. Лоб (удлиненный боб - long bob)

Сейчас стрижка лоб является одной из самых популярных в Голливуде. Кстати, такая прическа абсолютно универсальна и подходит даже для кудрявых волос. Советуем чуть подкручивать концы, как у Эммы Стоун, или укладывать крупными волнами.

Для любительниц строгих образов рекомендуем зачесывать волосы назад, как это делает Кристен Стюарт.

2. Стрижка слоями

Слоеные стрижки идеально подходят длинноволосым девушкам, желающим придать прическе объем. Профи рекомендуют чуть подкрутить, а затем распушить несколько локонов, как это делает Кэмерон Диас.

Вариант для вечернего образа - прическа Джулианны Мур с мини-волнами.

3. Взъерошенный боб

Асимметрия, неровно обрезанные концы и выстеленные пряди - главные составляющие одного из самых модных вариантов боба. Мастера рекомендуют обратить внимание на образ Сиенны Миллер - стилисты актрисы высветляют несколько прядей, оставляя натуральный цвет корням. Такой вариант создает эффект бликов, что визуально придает объем.

4. Прическа swag (или творческий беспорядок)

Любимый вариант француженок, которые, являются обладательницами тонких волос, - прическа swag. Главная деталь такой стрижки - небрежная челка. Стилисты рекомендуют экспериментировать с укладкой по примеру Каролин Де Мегрэ. Главный секрет французской иконы стиля в том, что она ложится спать с чуть влажными волосами. С утра Каролин оставляет на волосах легкую небрежность, что придает образу романтичность, а волосам - необходимый объем.

bazaar.ru