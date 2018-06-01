3 любопытных психологических факта, которые сделают вашу жизнь проще

1) Вы можете запросто убедить себя в том, что выспались. И это не шутка! Исследования показывают, что жалобы на плохое самочувствие и усталость только усугубляют положение. Выход простой: даже если вы катастрофически мало спали, не стоит причитать - лучше, напротив, подумайте о том, что у вас сегодня как никогда много энергии. Все-таки, как ни крути, психосоматика - очень сильная штука.

2) Если вам нужно принять взвешенное решение, попробуйте подумать о нем на иностранном языке. Это займет намного больше времени, но зато ваши когнитивные способности будут задействованы даже не на 100, а на 1000 процентов - как результат, мысли станут более рациональными и здравыми. Опробуйте этот метод, когда в очередной раз будете рассуждать о том, действительно ли вам нужны еще одни фиолетовые мюли (или все-таки можно обойтись и без них).

3) Слишком частые разговоры о своих целях лишают вас мотивации. И это научный факт. Когда вы начинаете с упорством, достойным лучшего применения, рассказывать о том, чего хотите достичь, у вас появляется необоснованное чувство удовлетворенности собой. Так что иногда действительно лучше помолчать (а потом ошарашить родных и близких своими успехами!).

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