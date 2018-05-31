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31 мая 2018 11:20

Топ-3 знаменитостей, которые очень скромно живут - ФОТО

Дженнифер Лоуренс

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, главная хохотушка киноиндустрии Дженнифер Лоуренс вообще-то никогда особого значения деньгам не придавала. И вся ее борьба за равные с мужчинами гонорары - это в первую очередь история про справедливость, а не про желание купить еще один крутой особняк или автомобиль. Например, вы знали, что она собирает купоны для супермаркетов, чтобы сэкономить деньги? То-то же!

Зоуи Дешанель

После развода с мужем Зоуи пришлось рассказать о своих доходах общественности. Выяснилось, что в месяц она зарабатывает около 95 тысяч долларов, а тратит при этом всего 22 тысячи. Из этой суммы огромная часть уходит на благотворительность и инвестиции. И да, в приступах отчаянного шопоголизма она тоже замечена не была и неоднократно повторяла, что "стиль - это не про дорогую одежду".

Сара Джессика Паркер

В отличие от своей героини Кэрри Брэдшоу, Сара точно не из тех, кто тратит половину своего дохода на туфли и сумки. На самом деле такой сознательный поход к деньгам у Паркер с детства: в их семье было восемь детей, и родители едва сводили концы с концами. Сегодня сыновья и дочь актрисы зачастую носят даже секонд-хенд. "Некоторые вещи действительно достаются нам, что называется, по наследству от друзей и родственников. Не вижу в этом ничего плохого!" - говорит Сара Джессика.

bazaar.ru


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