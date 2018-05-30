Что твои брови говорят о твоем характере? - Рассказывает физиогномист - ФОТО

Джин Хейнер выбрала физиогномику своей профессией и полжизни изучала древнекитайские манускрипты, в которых по чертам лица диагностировались болезни, определялись характер и состояние души. Джин выпустила большой научный труд, в котором отдельная глава посвящена бровям!

Полумесяцем

"Округлая линия роста волос, без изломов и довольно длинная говорит о внутренней мягкости и доброте человека, - утверждает Хейнер, - но именно эти люди часто впадают в зависимость от мнения окружающих и всю жизнь оглядываются, не смотрят ли на них косо, не осуждают ли, не высмеивают ли. Они очень чувствительны к критике и болезненно реагируют на любые колкости".

Почти прямые

"Для обладателей прямых бровей характерно рациональное мышление и опора на логику: они не сентиментальны и не склонны поддаваться порывам. Это про них говорят: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Со стороны эти люди кажутся циничными, но на самом деле они просто слишком оберегают свое личное пространство и не показывают своих чувств".

С изломом

"Люди с бровями с явной "вершиной" - настоящие энерджайзеры, им не сидится на месте,они постоянно хотят чего-то нового. Их жизнь невероятно разнообразна, у них много друзей и увлечений, но все они поверхностны: просто не хватает времени, чтобы досконально в чем-то разбираться. Но с ними никогда не бывает скучно".

Высокие брови

"В Китае такие брови называют "королевскими" и считают признаком крайнего перфекционизма. Эти люди стремятся к совершенству во всем и болезненно переживают несовершенство мира. Они требовательны к себе и окружающим, обладают лидерскими качествами, но при этом очень самокритичны".

Длинные брови

"Это признак экстравертности характера: люди с длинными бровями обладают такой жизненной энергией, что им необходимо делиться ею с окружающими. Часто такие люди занимаются волонтерством или благотворительностью, у них отзывчивое сердце и чистая душа".

Короткие брови

"Ровно напротив, обладатели коротких бровей предпочитают весьма ограниченный круг общения, в который допускаются только самые близкие и проверенные люди. Они любят уединение, созерцание, очень близки к природе, любят звуки леса, пение птиц... Это очень тонкие, чуткие натуры".

Широкие брови

"Обладательницы широких бровей - очень уверенные в себе и сильные люди. Они всегда и все решают сами, не полагаются на случай и не перекладывают ответственность на других людей. Они знают, чего хотят и как этого добиться, и действуют, не откладывая дело в долгий ящик!"

Тонкие брови

"Такие девушки обычно очень скромные, тихие и неагрессивные, в школе они слывут тихонями, избегают шумных компаний. Но они очень вдумчивы и серьезны: им чужды мимолетные романы, но если они сделали свой выбор, будут верны ему всю жизнь".

Вздернутые брови

"Чем выше "задраны" кончики бровей, тем более противоречивая личность перед нами. Из огня в полымя, казнить - помиловать! Это сторонники радикальных поступков, резких и критичных изменений в жизни, они способны завтра сменить страну проживания, потому что климат надоел. Это самые решительные и смелые люди".

cosmo.ru