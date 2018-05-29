5 советов, которые помогут сэкономить на шопинге

Без спешки

Неумолимо приближается время летних распродаж, и многие модницы уже находятся на низком старте. Но мы советуем тебе не торопиться и подойти к вопросу шопинга с холодной головой.

Во-первых, так ты приобретешь действительно стоящие вещи, которые прослужат не один сезон, ну, а во-вторых - существенно сохранишь свой бюджет. Следуй этим несложным советам и шопинг принесет тебе настоящее удовольствие!

Бережное отношение

Как ни странно, но правильный шопинг всегда начинается дома. Грамотный уход за вещами в течение года увеличит срок их службы. Возьми за правило обращаться бережно и аккуратно со своей одеждой и обувью - храни пальто и пуховики в чехлах, вовремя относи загрязненную одежду в химчистку, а при домашней стирке и глажке всегда соблюдайте необходимый температурный режим.

Распродажи

Какая девушка не любит распродажи, особенно летних и зимних, когда можно заметно обновить свой гардероб,при этом, сэкономив немало средств. Но к любым распродажам нужно относиться настороженно, ведь приобретая очередной ненужный джемпер со скидкой 50%, ты не экономишь, а тратишь лишние деньги, ведь покупка эта была вами не запланирована. Любой профессиональный шопер скажет, что, отправляясь в магазин за обновками, просто необходимо составить список тех вещей, которые планируете купить. Только так ты сможешь приобрести нужное и при этом не потратить лишнее.

Интернет-шопинг

Ни для кого не секрет, что совершать покупки в Интернете не только намного удобнее(не нужно стоять в душных примерочных и ходить с тяжелыми пакетами по торговому центру), но и дешевле. Интернет-магазинам не нужно платить за аренду, оплачивать зарплату многочисленным продавцам. Беспокойства о том, что вы не сможете выбрать верный размер можно оставить в прошлом, ведь большинство современных онлайн-магазинов перед покупкой позволяет примерить все товары и выкупить только понравившиеся.

Маленькие секреты

Чтобы шопинг принес максимальное удовольствие, выбирай правильный день и время для покупок. Кажется весьма логичным тот факт, что не стоит идти в шопинг-молл в субботу днем, но почему-то большинство девушек предпочитает "закупаться" именно в это время. Если есть возможность, отправляйтесь за покупками в будние дни, в первой половине дня. Также шоперы рекомендуют не лениться и сравнивать цену на схожие вещи в разных магазинах. Зачастую разница в цене можете быть весьма значительной.

cosmo.ru