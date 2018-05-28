Гороскоп на июнь-2018

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ - 21 ИЮНЯ)

Смело рвите шаблоны и переписывайте привычные сценарии. Вместо старой доброй Лазурки - нетривиальные африканские или южноамериканские маршруты. Вместо очередного черного платья - боди с кристаллами Gucci или парчовый камзол Louis Vuitton. Ну или ровно наоборот. Главное - ни в коем случае не возвращаться на протоптанную дорожку. Каждую минуту пробуйте жизнь на вкус, удивляйтесь и удивляйте: обилие оттенков и полутонов вас шокирует.

РАК (22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)

Начало лета - самое время ослабить строгий самоконтроль. Позвольте себе спонтанное путешествие и чаще встречайтесь с друзьями, а не с деловыми партнерами. В 20-х числах нелишним будет digital-детокс: перезагрузка окажется мощнейшей!

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)

Пора определяться: муки выбора тормозят не только развитие конкретной ситуации, но и ритм жизни в целом. Причем на этот раз лучше довериться не советам со стороны, а собственной интуиции. Услышать внутренний голос поможет медитация.

ДЕВА (24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)

Можете удивляться сколько угодно, но все действительно идет по плану - ровно так, как вы давно мечтали. Ловите волну и не спугните удачу сомнениями. В середине месяца вероятны неожиданные и ни много ни мало судьбоносные встречи.

ВЕСЫ (24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)

Вашей общительности остается лишь позавидовать. Тем более что в ближайшие недели она откроет перед вами особенно заманчивые перспективы. Спойлер: на личном фронте не без перемен (к лучшему, разумеется).

СКОРПИОН (24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)

Лето начнется феерично. Уже в первые дни июня вас накроет любовная лихорадка, а на работе вам доверят важный проект. Приготовьтесь: жить в режиме "с корабля на бал" (то есть из офиса на свидание) предстоит как минимум полтора месяца.

СТРЕЛЕЦ (23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)

Душа просит глобальных перемен, но с ними стоит подождать: резкие движения сейчас противопоказаны. В ожидании удачного момента выберите новую йога-студию, скорректируйте систему питания или покрасьте волосы в миллениальный розовый.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)

Вместо того чтобы обсуждать и, что греха таить, осуждать окружающих, прислушайтесь к себе и займитесь реализацией собственных желаний. Их, кстати, накопилось немало - и в июне у вас есть все шансы воплотить в жизнь самое заветное.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)

Сейчас как никогда важно почистить френдленту - не только в фейсбуке, но и в жизни. От того, сможете ли вы определить, кто ваши настоящие друзья, а кто общается с вами по инерции или из корысти, зависит очень многое - не ошибитесь!

РЫБЫ (20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)

В делах вам весь месяц будет сопутствовать удача, а вот отдых пока не предвидится. Впрочем, он вам сейчас и не нужен: вы полны энергии и легко продержитесь до конца июня без дополнительной подзарядки.

ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)

Если вы не примете меры, мелкая ссора с близким человеком грозит перерасти в затяжной конфликт. Чтобы этого не случилось, спланируйте совместный уик-энд за городом, а в идеале - поездку в жаркие края. Чувства потеплеют моментально!

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ)

Жить в плену иллюзий удобно и приятно, но только до поры до времени. Выныривайте из омута самообмана и смело плывите к конкретным целям. Можете начать с малого: впереди все лето - и оно обещает быть на редкость продуктивным.

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