КультГид Lady.Day.Az: Спешим посетить звуковую инсталляцию "Vertigo"

С 15 декабря на территории архитектурного комплекса XV-го века и памятника всемирного наследия ЮНЕСКО - Дворца ширваншахов - представлена звуковая инсталляция "Vertigo"(в переводе с англ. "Головокружение"). Инсталляция была представлена в рамках Фестиваля "Шелковый путь" (Silk Road Festival), организованного Goethe-Zentrum Baku, при поддержке Управления Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер".

Lady.Day.Az спешит сообщить, что инсталляция будет действовать до 31 мая. Для тех, кто еще не успел услышать инсталляцию, хочет услышать снова, или даже еще не знал о ней, отметим, что посетить "Vertigo" можно каждый день с 10:00 до 18:00 до 31 мая. Вход - 2 AZN.

В своем совместном проекте художник Фархад Фарзалиев, поэт Лейли Салаева, музыкальный продюсер Джахангир Селимханов и куратор выставки Асли Самедова изучают преображение отрывка поэмы великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви (1141-1209) "Семь красавиц" (1197).

Так как сюжет произведения Низами прошел долгий путь из восточной поэзии в классическую европейскую музыку, команде "Vertigo" хотелось охватить весь масштаб и грандиозность этого путешествия.

"Vertigo", с его нелинейным повествованием и наслаивающимися друг на друга звуками, уникален для каждого посетителя. Современную интерпретацию, истории о красном цвете из поэмы Низами, воплощенную в музыке, звуках и стихах, откроют для себя посетители выставки "Vertigo" (анг. "головокружение"). Используя радио и наушники, можно услышать сюжет, повторяющийся в различных вариациях в пяти радиотрансляциях.

Прогулка по комнатам Дворца ширваншахов в поисках эфемерных звуков является метафорой многовековой трансформации отрывка поэмы "Семь красавиц", азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Сюжет о мудрой и самодостаточной славянской красавице, которая в поисках достойного избранника испытывает кандидатов в женихи загадками, найден в трудах европейских писателей - француза Франсуа Пети де ла Круа, итальянца Карло Гоцци и немецких авторов Фридриха фон Шиллера, Карла Густава Фоллмеллера и Бертольта Брехта. Так, безымянная принцесса Низами перевоплотилась в известную литературную фигуру Турандот, принцессу Китая. Сюжет нашел свое воплощение и в музыке: немецкий композитор Карл Мария фон Вебер, итальянцы Ферруччо Бузони и Джакомо Пуччини, а также британец Хавергал Брайан и другие сочинили оперы на этот сюжет.

Поскольку "Vertigo" исследует изменения в гендерных отношениях и культурные мутации, происходящие на протяжении всей истории человечества, звуковой и текстовый материалы смешиваются и искажаются. Так, ария "Nessun Dorma" ("Никто не спит"), исполняемая тенором в опере Пуччини "Турандот", в многомирьи "Vertigo" поется контратенором, хором женских голосов и даже вокалоидом (компьютерной программой). Другая известная музыкальная композиция, "Le Cygne" ("Лебедь") Камиля Сен-Санса была выбрана в качестве иллюстрации обратной трансформации классической европейской музыки в восточные музыкальные традиции. Композиция записана в ладах азербайджанского мугама на древних музыкальных инструментах, упомянутых в поэзии Низами. Традиция загадки продолжается в стихах и текстах, зачитанных на различных языках.

Почти как послание в игре "испорченный телефон", на протяжении веков сюжет, описанный Низами Гянджеви, искажался и обрастал новыми деталями. Коллектив "Vertigo" постарался продолжить данный процесс и представить, какой в наше время могла бы быть героиня Низами, эрудированная и самодостаточная принцесса; представить, какими были бы ее мысли и сущность? Она может быть знакомой и проживать в любой точке мира; в то же время она никто и нигде не существует. "Vertigo" создал собирательный портрет реально существующих женщин, одновременно сильных и уязвимых.

Низами Гянджеви опередил свое время идеями гендерного равенства и межкультурного диалога, вдохновив коллектив "Vertigo" на создание звуковой инсталляции. Выставка является частью кураторской инициативы "Milli Irsimiz" по популяризации наследия Низами Гянджеви с помощью многодисциплинарных академических исследований и современного искусства.

Франгиз Агаларова