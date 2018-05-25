В Instagram появилась функция, которую все очень долго ждали

В Instagram появилась долгожданная функция Mute, которая позволяет игнорировать подписчиков. Она поможет отфильтровать ленту и скрыть посты конкретных пользователей, не отписываясь от них. Таким образом можно избавиться от фотографий слишком активных друзей, не затронув их чувств.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, чтобы активировать новую функцию Instagram, надо нажать на значок "..." в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле, затем включить режим "Игнорировать" (он же Mute). Отмечается, что аккаунт, который вы решили скрыть из ленты, не узнает об этом. После активации режима "Игнорировать" пользователь будет и дальше видеть ваши фото и получать уведомления об отметках на ваших публикациях.

В нашей версии приложения функция пока не доступна, но, уверены, это лишь вопрос времени.