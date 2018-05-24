Почему ранний подъем делает тебя успешней - 4 причины

Как известно, многие успешные и богатые люди встают очень рано и начинают свой путь к успеху, пока все остальные еще спят.

На самом деле, это не просто так. Все дело в том, что люди, которые привыкли рано вставать, находятся "на одной волне" с природой, поэтому их деятельность, как правило, приводит к успеху. Врачи объясняют это тем, что ранний подъем гарантирует хорошее эмоциональное состояние, а также благотворно влияет на здоровье.

В частности, речь идет о следующих плюсах:

Ты будешь вставать без мучений

Наверняка, тебе знакомо чувство, когда, проснувшись, хочется засунуть голову под подушку и перевести будильник еще на 5 минут. А затем еще на 5 минут. И так до бесконечности. Пока ты не встанешь и не будешь хотеть спать еще полдня.

Так вот, приучив себя рано вставать, ты забудешь о таком сценарии, а чувство бодрости будет с тобой с самого утра.

Ты будешь спать качественно

Сон важен не только для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Но и для того, чтобы молодо выглядеть. Врачами доказано, что рано ложиться и рано вставать - гораздо полезнее для организма, нежели режим "совы".

И, да, у тех, кто рано встает, гораздо дольше длится глубокая фаза сна, которая очень важна для здоровья.

Ты забудешь о лишнем весе

Сон играет очень важную роль в наличии или отсутствии лишнего веса. Все дело в том, что поздний подъем приводит к нарушению обмена веществ и, как следствие, ты будешь поправляться даже от полезной еды.

Если же ложиться до 23 и вставать рано, обмен будет нормализован и ты начнешь худеть, а затем, достигнув нормального веса, поддерживать его будет совсем несложно.

У тебя будет больше полезных привычек

Врачи говорят, что привычка поздно вставать связана с ночной жизнью, которая очень часто наполнена вредностями: от алкоголя до привычки "залипать" в Фейсбуке до 2-х ночи, постоянно обновляя ленту и, не находя там ничего нового.

А вот ранние подъемы, наоборот, приучают человека к занятиям спортом, здоровому питанию и чтению полезной литературы. Просто утром совсем не хочется тратить время на неполезные вещи.

edinstvennaya.ua