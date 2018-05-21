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21 мая 2018 10:15

Сколько стоило свадебное платье Меган Маркл? - ФОТО

Свадьбу британского принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл уже называют одной из самых дорогих за всю историю. По подсчетам экспертов, торжественная церемония обошлась Великобритании в 32 миллиона (!) фунтов стерлингов. Для сравнения, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон оценивалась в 20 миллионов фунтов.

Официальные данные по королевским свадьбам никогда не разглашаются, однако эксперты свадебного агентства Bride Book's, опираясь на свой многолетний опыт, составили приблизительную смету расходов.

Итак, стоимость платья невесты от модного Дома Givenchy составляет 300 тысяч фунтов, что в два раза дороже платья Кейт Миддлтон от Alexander McQueen!

Дешевле обошелся костюм жениха - всего лишь 8 тысяч фунтов. Прическа и макияж Меган обошлись в 10 тысяч фунтов.

Далее по списку:

место проведения - 350 тысяч фунтов;

музыка - 300 тысяч фунтов;

доставка еды - 286 тысяч фунтов;

напитки - 193 тысячи фунтов;

декор - 130 тысяч фунтов;

свадебное путешествие - 120 тысяч фунтов;

флористика - 110 тысяч фунтов;

торт - 50 тысяч фунтов;

приглашения и бутоньерки - 20 тысяч фунтов;

фото и видео - 17 тысяч фунтов;

кольца - 6 тысяч фунтов;

платья для подружек невесты - 5 тысяч фунтов;

Наряды для детей, рассыпающих лепестки цветов, - 1,69 тысячи фунтов.

bazaar.ru


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