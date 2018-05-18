6 знаменитостей, которые отлично готовят - ФОТО

Джессика Билл и Джастин Тимберлейк

Эту сладкую парочку мы награждаем вместе - ровно тот редкий случай, когда муж и жена готовят одинаково хорошо. Джессика регулярно делится с подписчиками фотографиями своих творений (особенно круто, как говорят, ей удаются блинчики по утрам), а Джастин во всем помогает жене и запросто справляется с любой кухонной техникой. Оба, кстати, в разное время владели собственными ресторанами!

Тэйлор Свифт

Вот кто может что угодно. И "Грэмми" получать, и благотворительностью заниматься, и пироги вкусные готовить. Тэйлор, и кому же ты такая достанешься?

Мэрайя Кэри

Славится на весь Голливуд своей фирменной пиццей, которую готовит в специальной печи. При этом, судя по фото, Мэрайя совсем не выглядит как отчаянная домохозяйка: шелковое белье - обязательный атрибут любых ее кулинарных подвигов.

Ева Лонгория

Лучшего специалиста по мексиканской кухне среди звезд днем с огнем не сыщешь: у Евы даже есть собственная кулинарная книга с лучшими семейными рецептами. Еще один такос, пожалуйста!

Блейк Лайвли

Несмотря на отличную фигуру, прекрасно разбирается в десертах - и даже училась в парижской школе кулинарного мастерства. Мы мечтаем попробовать капкейки авторства Блейк, которая, впрочем, сама в последнее время сидит на строгой диете (и уже скинула килограммы, набранные во время беременности).

bazaar.ru