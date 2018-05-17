Грамотный digital-детокс — какой он?

Конечно, всегда есть вариант просто взять и уехать на продвинутый wellness-курорт с соответствующей программой: под руководством специалистов вы быстро начнёте отказываться от бессмысленного сидения в Instagram и маниакальной зависимости от мессенджеров. Но как ограничить себя в суровых городских условиях? Предлагаем несколько советов экспертов.

Каждый раз, когда рука сама тянется к телефону, просто спросите себя: "Зачем я это делаю?". Эксперты уверяют: для многих людей телефон становится своеобразным убежищем, в котором можно забыть о проблемах и просто абстрагироваться от происходящего вокруг. Банально, но тем не менее: постарайтесь не убегать от трудностей, а решать их - тогда, возможно, и зависимость от гаджетов пройдёт сама собой.

Поделите свой день на три части по восемь часов - сон, работа, свободное время. Так вот, в тот период, когда вы работаете, запретите себе скроллить ленту новостей и скрупулезно подсчитывать лайки: в конце концов, это уже становится моветоном.

Ровно по этой же причине уберите с телефона рабочую почту. Ну или как минимум запрячьте иконку с ее изображением в какую-нибудь максимально дальнюю папку: это поможет избежать соблазна проверять, не пришло ли вам важное письмо, в 12 часов ночи.

Парадоксальный совет: носите с собой маленькое зеркало. Только вспомните, сколько раз вы доставали телефон просто для того, чтобы сделать селфи и понять, не растеклась ли у вас тушь. А дальше все как в тумане: Instagram, Facebook, проверка почты - сценарий, знакомый, пожалуй, каждому зависимому.

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