Новолуние в вашем знаке Зодиака. Что это значит и что делать? - ФОТО

Возможно, вы знаете такую детскую подсказку: если месяц на небе обращен "рожками" в правую сторону (похож на букву "С") - Луна убывает; влево - растет. Какое отношение это имеет к вашей жизни? Астрологи считают, что по мере того, как Луна отворачивается от нас, следует быть более осмотрительными, замедлить привычный темп, заниматься рутинными делами и не надеяться на интуицию, которая может в это время "барахлить". А вот с ее "прибавкой" нам всем стоит заглянуть внутрь себя, мечтать, ставить перед собой конкретные цели и бережнее относиться к отношениям. Особое явление - новолуние в собственном знаке Зодиаке. Считайте его настоящим подарком судьбы и полезной работой над ошибками. Какие тайные истины вы узнаете о себе в этот период?

Небольшая ремарка: в этом материале мы начнем астрологический круг не с Овна, а с Тельца. Новая Луна случилась в этом знаке буквально накануне, 15 мая, поэтому его представители - полноправные хозяева положения. Овнам же, напротив, стоит найти описание своего знака в числе замыкающих и набраться терпения до следующего года.

ТЕЛЕЦ

Ближайшее новолуние: 15 мая 2018 года

Этот знак зодиака ассоциируется с материальными благами. Не секрет, что один из главных мотиваторов для Тельца - это деньги, а залог счастья - солидная сумма на банковском счету. Если приложить должные усилия Новая Луна поможет получить достойную денежную прибавку. В то же время, будьте бдительны и убедитесь в том, что ваши средства надежно защищены. Еще один совет - чаще бывать на природе. Почему бы не отправиться на прогулку в парк в обеденный перерыв? Такой ритуал поможет переключиться и взглянуть на многие вещи под новым углом.

БЛИЗНЕЦЫ

Ближайшее новолуние: 13 июня 2018 года

Самое время напрячь голову и кроме мышц пресса хорошенько прокачать извилины. Вспомните о том, что по своей природе Близнецы - великие мыслители и, учитывая более спокойную атмосферу грядущего новолуния, эта сторона вашего знака станет более заметна. Вновь откройте некогда заброшенную книгу, поломайте голову над логическими задачками и интеллектуальными играми. Или, более того, всерьез задумайтесь о дополнительном образовании (например, в онлайн-формате) или летней программе мастер-классов. Самое время сделать ставку на вечные ценности, а не на сиюминутные удовольствия.

РАК

Ближайшее новолуние: 13 июля 2018 года

Обычно сдержанные и собранные Раки с приходом Новой Луны в их знак не могут сдержать бурных эмоций. С наслаждением отдайтесь потоку захлестнувших вас чувств. Например, найдите время, чтобы поговорить по душам и поблагодарить всех тех, кто вам бесконечно дорог. Не ограничивайтесь одними словами - действуйте! Пригласите на ужин маму или преподнесите неожиданный подарок коллеге, у которой выдалась не самая простая рабочая неделя. Прислушайтесь к своей интуиции. В этот период она обостряется, и подсказки шестого чувства могут оказаться невероятно ценными.

ЛЕВ

Ближайшее новолуние: 11 августа 2018 года

В атмосфере новолуния у Львов обостряется чувство справедливости и честности, которыми славен этот знак. Его представители с особым рвением захотят докопаться до истины во всех вопросах. Важно помнить и о том, что даже если открывшаяся правда окажется болезненной, она гораздо полезнее слепого неведения и глупого самообмана. Еще один аспект - лояльность к чужой точке зрения. Лев является одним из самых самоуверенных знаков зодиака, что может сильно раздражать остальных. Задача заключается в том, чтобы самой посмотреть на ситуацию со стороны и, если это требуется, узнать независимое мнение.

ДЕВА

Ближайшее новолуние: 9 сентября 2018 года

Девы с нетерпением ждут наступления Новой Луны (причем, не обязательно в своем знаке), чтобы навести глобальный порядок в жизни. Среди особых примет представителей этого знака - составление списков и разбор насущных мелочей. Наступил ваш шанс навести "генеральную уборку". Учитывая привязку растущей Луны к мыслям (а не к действиям), великие прокрастинаторы могут вздохнуть с облегчением: все, что от вас требуется, - это сформировать ближайшие и долгосрочные планы. А к их реализации приступите чуть позже.

ВЕСЫ

Ближайшее новолуние: 9 октября 2018 года

Весы крайне озабочены тем, какое первое впечатление производят на окружающих. Будьте спокойны, вы очаровательны. Новолуние чудесным образом делает вас более привлекательными и деликатными в самых непростых переговорах. Возможно, поддавшись порыву серьезно заняться собственной внешностью, вы лучше узнаете себя. Любопытное наблюдение: те, кто родился под покровительством этого знака, отличные поэты, и текущий астрологический период лишь усиливает этот талант. Ждите в гости музу! Вполне возможно, что вы решите написать стихи или возникнет потребность прочитать парочку сонетов.

СКОРПИОН

Ближайшее новолуние: 7 ноября 2018 года

Новолуние непросто дается Скорпионам. Они привыкли "жалить" меткой критикой не только всех вокруг, но и самих себя, а сейчас, ко всему прочему, готовятся посмотреть в лицо собственным страхам. Ничего не бойтесь. А лучше поделитесь своими опасениями с любимым человеком или просто запишите их на бумажке и прочитайте вслух. Отличная терапия - в этот самый момент вы поймете, что способны их преодолеть. Новолуние не требует от вас ожесточенной борьбы с фобиями, но это будет приятный намек, чтобы сделать это в перспективе. И помните, что любой страх - лишь маленькое пятнышко на огромном светлом поле вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ

Ближайшее новолуние: 7 декабря 2018 года

Чего с нетерпением ждут Стрельцы, так это момента, когда они смогут полностью отдаться любимому занятию - исследованию. С мудрым Юпитером в качестве планеты-покровителя представителей знака ждут новые области изучения и научные размышления. Следите за тем, чтобы не бросить задуманное на полпути - обязательно доводите начатые дела до разумного финала. А за вами числится такой "грешок". В период, когда перед вами открываются колоссальные возможности для новых увлечений и хобби, боритесь с соблазном не сдержать взятые на себя обязательства.

КОЗЕРОГ

Ближайшее новолуние: 5 января 2019 года

Очередная высота и ступень к успеху! Терпеливый и работящий Козерог привык думать о долгосрочных достижениях и пяти- (10-, 20-) летних планах, особенно когда речь идет о карьере. Используйте энергетический импульс, чтобы отшлифовать свое резюме, подготовить речь о повышении зарплаты или представить выигрышный проект. В процессе вы с удивлением обнаружите набор навыков и качеств, которые давно не использовали. Наметьте очередную тропинку к вершине. Известно, что амбициозные Козероги привыкли ставить профессиональные цели превыше личных - наступает отличное время, чтобы включить любимого человека в список приоритетов. Одно другому никак не помешает.

ВОДОЛЕЙ

Ближайшее новолуние: 4 февраля 2019 года

Приготовьтесь к революции. Такие гуманисты и активисты как вы с нарастанием Луны вдохновляют своим примером других. Как бы вы ни были привязаны к новому крестовому походу за справедливость, имейте в виду, что в конечном итоге (когда Луна начнет постепенно убывать) вам все-таки придется вернуться к прежней повседневной жизни. Это вовсе не означает, что вы должны отказаться от своих страстных идей, но подумайте, как вы можете адаптировать и встроить самые радикальные из них в совершенно иной ритм и настроение жизни.

РЫБЫ

Ближайшее новолуние: 9 марта 2019 года

Такие интуитивные люди, как Рыбы, чувствуют фазы Луны нутром, и период ее роста колоссально влияет на их творческие способности. Живопись, кулинария, танцы - это период зашкаливающего вдохновения. Свое произведение искусства вы создадите позже. Направьте свои творческие силы на решение проблем других людей, особенно тех, кто оказался в чрезвычайной ситуации. Вам по силам разрешить эти проблемы.

ОВЕН

Ближайшее новолуние: 5 апреля 2019 года

Будучи знаком-заводилой - первым в заветной дюжине - подумайте об усилении "личного бренда" и создании правильного впечатления. Овен - смелый и уверенный в себе персонаж, который склонен к решению амбициозных задач наивысшего порядка. Внимательно и чутко следите за тем, чтобы ваше появление в комнате/компании/отношениях не вызывало "кислородное голодание" у других. Когда в период растущей в вашем знаке Луны вы полностью исследуете свое "я", задумайтесь о том, чтобы уделять больше внимания самым близким и просто интересным вам людям.

elle.ru