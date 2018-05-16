Учимся мгновенно генерировать счастливые мысли - 6 советов

Давайте посмотрим правде в глаза, кто не хочет быть счастливым? Мы научим вас генерировать счастливые мысли в своей голове:

1. Вы выбираете, насколько вы счастливы

Позитивные мысли делают вас счастливыми, а негативные мысли делают вас несчастными.

"Я такой толстый". Это негативная мысль, которая заставляет вас чувствовать себя безобразным.

"Я этого никогда не добьюсь". Еще одна негативная мысль.

"Мне нравится проводить время со своим супругом". Позитивная мысль, которая приносит вам хорошие чувства.

"Мы едем в отпуск на море". Это счастливая мысль и волнительная.

Но как вы самостоятельно можете создавать более позитивные мысли, чтобы быть счастливее?

2. Вы МОЖЕТЕ больше тренировать свой мозг, чтобы думать о счастливых мыслях

Обучая свой мозг, вы можете думать более позитивно. Вот пример:

Вы заметили, как некоторые люди плохо себя чувствуют, когда кто-то критикует их, а другим, похоже, плевать?

Что большинство людей не знает, что негативная мысль - это привычка!

Это справедливо не только в критике. Это правда во всем: как вы реагируете на комплименты; как вы реагируете на плохие поступки; как вы реагируете, когда чувствуете угрозу.

Активно выбирая разные мысли, вы можете укрепить привычку мыслить позитивно и уменьшить привычку думать негативно.

Но как обстоят дела, когда ситуация действительно максимально негативна? Означает ли это, что вы должны отрицать правду и носить розовые очки? Нет.

3. Вы можете думать позитивно и быть реалистами

Некоторые люди приравнивают позитивные мысли к розовым очкам.

"Я такой бесполезный". Негативная мысль, которая приносит плохие чувства.

"Я такой бесполезный, но теперь пошел учиться новой профессии и все изменится!" - начиналась негативная мысль, но переросла в позитивную. Результат? На один шаг ближе к счастью!

Видите ли, слово "но" является волшебным: оно сохраняет ваши мысли реалистичными!

4. Добавьте "но", чтобы превратить ваше несчастье в счастье

Если бы вы могли просто добавить безобидное "но" к каждой негативной мысли, которую вы произвели, вы могли бы превратить все негативные мысли в позитивные.

Результат? Вы можете превратить все свое несчастье в счастье! Несколько примеров:

"Я чувствую, что никогда не похудею" становится "Я чувствую, что никогда не похудею, но я знаю, что есть другие люди, которые были похожи на меня и сделали это!"

"Я никогда не найду свою любовь" станет "Я никогда не найду свою любовь, если буду оставаться дома, как сейчас. Но если я начну больше бывать на людях, моя удача может измениться".

"Я никак не могу погасить этот долг" становится "Я никак не могу погасить этот долг, но я могу заплатить уже часть долга, если начну экономить по 100 долларов каждый месяц".

Посмотрите, насколько сильно слово "но"? Это похоже на волшебную палочку счастья!

5. Чем больше вы привыкнете к добавлению "но", тем лучшие результаты счастья вы получите

Сначала вам понадобится практика. Добавление "но" к вашим негативным мыслям не приходит естественным образом.

Однако, чем больше вы это делаете, тем больше ваш мозг создает нейронные пути, которые создают привычку думать "но" автоматически каждый раз, когда вы думаете отрицательно.

Эта техника "но" буквально изменит структуру вашего мозга и резко повысит уровень вашего счастья. Быть счастливым может быть так просто.

6. Прекратите делать бессмысленные аффирмации

Многие люди пытаются перейти к счастливой мысли прямо из несчастливой. Поэтому вместо того, чтобы думать: "Я такой бесполезный, но теперь пошел учиться новой профессии и все изменится!", они подумают "Я в порядке". Они перешли с "Я настолько бесполезен" к "Я в порядке".

Проблема в том, что обычно эти аффирмации и "счастливые мысли" не работают. Вместо этого они делают вас несчастными. Почему? Потому что мы им, в итоге, не верим.

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