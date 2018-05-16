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16 мая 2018 12:05

Искусство small talk - 4 простых совета

Даже если вы стопроцентный интроверт, от разговоров (пусть даже коротких) с не самыми близкими людьми вам точно не увильнуть. На вечеринке, деловой конференции, дне рождения, да хоть бы даже в лифте - умение поддержать беседу необходимо нам едва ли не каждый день. Ниже - четыре правила, которые может и не помогут стать блистательным оратором, но уж точно облегчат процесс ежедневного общения.

1) Прописная истина: людям нравится говорить о самих себе - какими бы скромными они поначалу ни казались. Так дайте им возможность проявить себя! Если не знаете, с чего начать, эксперты советуют "зацепиться" за украшения или обувь (да и в самом деле, как не влюбиться в человека, который восхищается вашими туфлями?).

2) А вот от обсуждения политики и здоровья точно лучше отказаться. Имейте в виду: дискуссия о безглютеновой диете с новым знакомым не самая лучшая идея.

3) Разговор о природе и погоде вряд ли кого-то может увлечь. Используйте эти темы в качестве зацепки - например, пожалуйтесь, что из-за дождя сегодня не смогли отправиться на любимые outdoor-тренировки.

4) Отдельный момент - как правильно закончить разговор. Покажите, что вы убегаете не потому, что собеседник вам наскучил (хотя, вполне возможно, так и есть). Обязательно найдите причину! Взять еды, поздороваться со старым знакомым, пригласить понравившуюся девушку потанцевать - вариантов здесь может быть огромное количество. И да, это ровно тот случай, когда небольшая ложь только во благо.

bazaar.ru


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