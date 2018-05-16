Индийские красавицы в Каннах - ФОТО

Болливуд, как всегда, впереди планеты всей в вопросах предоставления на Запад ценных кадров - красавиц высшей пробы. Что удивительно, мало кого в Каннах встречают такими овациями: ни голливудских див самого крупного калибра типа ослепительной Шарлиз Терон, ни местных европейских артхаусных героинь сложного кино - Марион Котийяр, Изабель Юппер, Шарлотту Генсбур, - кино, ради которого, собственно, в Каннах все и затевается. И даже Белла и Эмили, так убедительно раздевающиеся в кадре, которые прибыли поднимать светский градус главного киносмотра мира, не смогли затмить индийских богинь, которых в Каннах традиционно носят на руках.

Айшвария Рай в Каннах, 2002 г. Айшвария Рай в Каннах, 2006 г.

Еще с далекого 1994 года консервативная общественность считает Айшварию Рай красивейшей женщиной планеты - тогда она триумфально выиграла конкурс "Мисс Мира". Почему-то именно на сложной для такой экзотической красоты почве Каннских дорожек и светских активностей этот цветок расцвел и получил не просто сезонную вселенскую популярность, но стал символом главного фестиваля планеты - до Айшварии музой Канн всегда считалась Брижит Бардо. Не мудрствуя лукаво, индийская красавица дает восхищенной публике ровно то, в чем особенно преуспела - в правильной роскоши, красоте, понятной на всех языках мира, - а также делает очевидный вклад в копилку повышения толерантности.

Разумеется, на юбилейном 70-м Каннском фестивале 2017 ее ждали с особым трепетом, и Айшвария не подвела: небесно-голубой пышный наряд принцессы сменило умопомрачительное алое платье - визажистам L'Oréal Paris приходилось только добавлять образу акцентов в виде стрелок и винно-бордовых матовых губ. Сказать, что Айшвария произвела ажиотаж, - не сказать ничего.

Айшвария Рай в Каннах, 2017 г.

В этом году Айшвария вновь в числе самых ожидаемых гостей кинофестиваля. Два кардинально противоположных образа на красной дорожке, и каких! Сиреневый наряд в духе восточной жрицы визажисты L'Oreal Paris дополнили вытянутыми к вискам стрелками и алой помадой. В белоснежном платье Rami Kadi Айшвария была вновь безупречна: на контрасте с классическим силуэтом наряда и макияжем в пастельных тонах была создана футуристическая прическа в виде высокого пучка с графично выпущенными из него прядями. Овации, самые долгие автограф-сессии, больше всего времени для позирования перед камерами - это все она.

Айшвария Рай в Каннах, 2018 г.

Разумеется, успех самой популярной женщины Индии пытаются повторить многие ее соотечественницы. У некоторых получается вполне убедительно: так, в числе первых гостей, прибывших на Лазурное побережье в этом году, была Дипика Падуконе, которая также недавно стала лицом L'Oréal Paris и которой, разумеется, очень льстит слава Айшварии. На фестивале индийская красавица появилась в нежнейшем розовом платье-трапеции с открытыми плечами и с роскошными темно-коричневыми смоки. Вечером того же дня Дипика дебютировала на красной дорожке Дворца фестивалей в фантастическом полупрозрачном платье сливового оттенка и с темно-бордовой помадой в тон на губах. Отчего-то индианкам такие трюки очень и очень идут.

Дипика Падуконе в Каннах, 2010 г. Дипика Падуконе в Каннах, 2010 г.

Вдохновившись самыми яркими образами Айшварии Рай, в этом году на фестивале Дипика представил сразу два ярких образа. Элегантный и женственный выход в роскошном наряде Zuhair Murad - дань восточной традиции и правильной роскоши, которая особенно эффектно получается в исполнении индийских красавиц. Второй наряд - асимметричное платье оттенка фуксия с графичными рукавами в форме крыльев - стал настоящим откровением 71-го Каннского кинофестиваля. И все это в сопровождении совершенно невероятных smoky eyes, созданных визажистами L'Oreal Paris.

Дипика Падуконе в Каннах, 2018 г.

Еще одной индийской принцессой в Каннах стала волоокая Сонам Капур, которая умудрилась стать главной звездой на премьере фильма "Истории семьи Майровиц". Прошлогоднее нежно-розовое платье с этническими мотивами обыгрывало любовь Индии к роскоши: тут вам и вышивка, и шифоновый шлейф, и рукава до пола, и тяжелые серьги до плеч. На этот раз в Каннах Сонам представила традиционный наряд на новый лад - кроп-топ и пышная юбка, как дань уважения индийскому сари. Стоит ли говорить, что и ее L'Oréal Paris оценил по достоинству: красавица также вошла в число посланниц красоты бренда.

Сонам Капур в Каннах, 2013 г. Сонам Капур в Каннах, 2017 г.

Сонам Капур в Каннах, 2018 г.

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