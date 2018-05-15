Лучшие бьюти-образы первой недели Каннского кинофестиваля ( - ФОТО

Каннский кинофестиваль - одно из самых ожидаемых светских и модных событий сезона. Для выхода на красную ковровую дорожку Дворца фестивалей и конгрессов знаменитости начинают готовиться сильно заранее: как правило, у каждой звезды бывает по два-три ярких лука за все время пребывания в Каннах. В нашем обзоре мы собрали самые запоминающиеся бьюти-образы посланниц красоты L'Oréal Paris в рамках первой недели Каннского кинофестиваля.

Айшвария Рай

Айшварию Рай неслучайно называют главной музой Каннского кинофестиваля. Культовой индийской актрисе удается гениально сочетать в своих выходах на красную дорожку правильную роскошь и женственность с этническими мотивами. В этом году восточная красавица уже успела продемонстрировать два элегантных образа. Первый - сиреневый наряд силуэта "русалка" с ярким принтом, повторяющим оперение тропической птицы, в сочетании с активным макияжем глаз и сексуальными алыми губами. Второй - переливающееся платье-футляр с длинным шлейфом белоснежного цвета, которое стилисты дополнили высоким пучком с графично выпущенными прядями. В макияже основной акцент был сделан на глаза при помощи черной подводки и серебристых теней, выразительность скул визажисты L'Oréal Paris подчеркнули золотисто-персиковыми румянами, а на губы нанесли помаду нежно-розового оттенка.

Эмбер Херд

Один из самых удачных контрактов бренда L'Oréal Paris за последнее время состоялся в этом году: к команде посланниц красоты марки присоединилась Эмбер Херд. Роковая блондинка Голливуда, разбившая сердца Джонни Деппу и Илону Маску, впервые появилась в новой для нее роли на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля. Платье Valentino с головокружительным декольте и пышной юбкой не оставило ни у кого сомнений, что Эмбер в корне отличается от всех других амбассадоров бренда. Специально для актрисы креативный директор по макияжу L'Oréal Paris Вэл Гарланд создала вечерний образ в лучших традициях Голливуда. Совершенный тон, черные стрелки и алая помада - учимся на примере Херд, как правильно интерпретировать вечную классику. Аналогичный образ красавица-блондинка выбрала и для своего второго выхода. Что ни говори - порода!

Дипика Падуконе

Еще одна индийская красавица, давно покорившая сердца каннской публики, - Дипика Падуконе. Так же как и в случае с Айшварией, в ее образах для красной дорожки грамотно уживаются элегантность и сдержанная сексуальность. Так, первый наряд, в котором актриса появилась на 71-м Каннском кинофестивале, - струящееся платье Zuhair Murad, сотканное из тонкого кружева. На любой другой звезде оно могло показаться несколько вызывающим, но только не на Дипике с ее природной женственностью и очарованием. Классические локоны и сдержанный макияж в пастельных тонах стали идеальным сопровождением этого утонченного образа. Во второй свой выход индийская актриса удивила всех: асимметричный наряд цвета фуксии с графичными плечами в сочетании с высоким пучком и ярким smoky eyes.

Джулианна Мур

Роскошная Джулианна Мур, кажется, знает все секреты удачного образа для выхода на красную дорожку. Не пускаясь на эксперименты, на церемонии открытия Каннского кинофестиваля оскароносная актриса появилась в ярко-красном платье, которое наравне с черным и белым цветами в гардеробе удерживает звание вечной классики black tie. Волосы, собранные в высокий пучок, сияющий тон и аккуратные стрелки - образ знаменитости получился как всегда элегантным и женственным. На следующий день актриса уже блистала на набережной Круазет в лаконичном черном платье, интересной деталью которого стала асимметричная линия лифа. В вопросах укладки и макияжа Джулианна также проявила консервативность: идеально выпрямленные и уложенные назад волосы в сочетании с классическим вечерним бьюти-образом с акцентом на глаза.

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