5 способов побороть депрессию и обрести счастье

Депрессия - загадочное заболевание. Нейробиологи, психологи и психиатры в один голос твердят, что ее вызывает дисбаланс химических веществ в мозгу. Однако, как правило, проблема не в диагнозе, а в лечении.

Проблемы лечения депрессии существуют давно. В основном это массовое назначение пациентам препаратов, воздействующих на их разум, в качестве лекарства, которое поможет им вылечиться от этой болезни. Эти медикаменты дают временное облегчение и действуют не на причины, а только на симптомы.

Конечно, мы не говорим, что антидепрессанты бесполезны, ведь они позволяют многим людям, страдающим от депрессии, жить практически полноценной жизнью. Однако ни один из них не рекламируется (и не будет рекламироваться) в качестве краткосрочного решения. В этом и беда. Кроме того, с этими препаратами есть еще одна проблема...

Как только вы начнете их принимать, у вас появится привыкание. Успешно "слезть" с антидепрессантов не просто, и весьма вероятно, что для этого понадобится долгая и кропотливая процедура постепенного снижения дозы.

Мало того, что этот процесс достаточно длительный, он еще и может давать весьма мерзкие побочные эффекты (поищите в Гугле хотя бы описание серотонинового синдрома и "мозгового шока"). Некоторые из этих побочных эффектов отличаются настолько серьезной индивидуальной реакцией, что врачам приходится вновь повышать дозировку.

Но неужели нет способа борьбы с депрессией лучше? Мы отыскали несколько оригинальных и полезных советов.

Перед тем, как, читать дальше, учтите - каждый случай депрессии индивидуален, как и биохимия каждого организма. Поэтому приведенная в этой статье информация может только усовершенствовать и дополнить помощь специалистов, а не заменить ее.

Но довольно слов - встречайте пять способов победить депрессию и вновь ощутить себя счастливым!

Танцуйте

Да-да. Подрыгайте ногами. Станцуйте буги. Или твист. Ну, вы нас поняли. Вот, что один молодой человек пишет о танце, и о том, как он ему помог:

"Если вы когда-либо танцевали, как пьяный, вы поймете меня, когда я скажу, что танец - это лучший способ отвлечься от мрачных мыслей и депрессии". И знаете, что? Похоже, этот молодой человек прав.

Вот, что об этом пишут ученые из Департамента нейробиологии Гарвардского университета:

"Интересно, как много любителей бального танца, брейк-данса, фокстрота и прочих видов танца знают, насколько большой позитивный эффект он оказывает на их тело и мозг? Положительное влияние настолько сильное, что сегодня терапия танцем используется даже в лечении людей с болезнью Паркинсона".

Займитесь физическими упражнениями

Физические упражнения оказывают на наш мозг положительное влияние сразу в разных аспектах. Прежде всего, упражнения стимулируют сердце, которое быстрее прокачивает кровь по нашему организму, в том числе и через мозг. Увеличение прокачивания крови через мозг увеличивает его снабжение кислородом и положительно влияет на мышление. Затем, физические упражнения способствуют выбросу в кровеносную систему эндорфинов, являющихся сильными гормонами антистресса. Ну и наконец, физические упражнения (в особенности аэробные) ускоряют рост новых клеток мозга.

Все это оказывает благотворное воздействие на ваше общее самочувствие.

И вновь молодой человек попал своими словами прямо в яблочко:

"Физические упражнения - это лучший способ высвободить свой гнев. Чем агрессивнее вы будете, тем лучше пройдет тренировка. А по ее окончании вы поймете, что гнев не просто исчез, но вам также удалось расслабиться. Если у вас депрессия, пусть она мотивирует вас на более частые физические упражнения".

Чаще путешествуйте

Конечно, не у всех есть время и деньги на частые полноценные путешествия. Как же тогда быть? Один из способов это сделать - переосмыслить саму идею "путешествия". Вовсе не обязательно лететь куда-то в другую страну, бронировать дорогой отель и брать напрокат машину. Просто сбегите куда-нибудь от обыденности, хотя бы ненадолго.

"Еще один способ избавиться от депрессии - это отправиться куда-нибудь в одиночку. Купите себе билет на любую "горную станцию" (примечание: горная станция - термин, обозначающий городок в горах на Индийском субконтиненте). Когда вы вернетесь из поездки, то обнаружите, что ваше сознание изменилось и стало более здоровым".

Конечно, вы вряд ли живете в Индии, как этот молодой человек, но его идея все же очень рациональная. Ведь наверняка рядом с вами найдется какое-нибудь красивое место. Почему бы туда не отправиться?

Займитесь собой

Бывший профессиональный спортсмен, который сегодня работает эпидемиологом в Центре контроля и предотвращения заболеваний, советует:

- Устройте себе витаминную терапию, регулярно принимая под контролем врача большие дозы витамина B.

- Занимайтесь физическими упражнениями: интенсивные физические нагрузки способствуют выработке в организме нейротрансмиттеров, также, как и регулярный прием антидепрессантов.

- Уменьшите потребление сахара и ешьте меньше полуфабрикатов, особенно содержащих глютен.

- Займитесь медитацией и дыхательными упражнениями.

И напоследок, еще один ценный совет:

"Под маской лекарств от депрессии зачастую продаются препараты, которые либо вовсе бесполезны, либо работают лишь для тех, кто верит в их действие, потому что так сказал врач, или звезда из рекламы".

Спросите себя: что может сделать вас снова счастливыми?

Еще раз хотим напомнить, что депрессия - это болезнь, вызванная нейрохимическим дисбалансом. Часто, для того, чтобы с ней справиться, не обойтись без терпении, упорства и, возможно, медицинского вмешательства.

Это заболевание, с которым очень непросто справиться, и многие люди готовы смириться с тем, что им уже никогда не стать такими, какими они были когда-то.

Но счастье можно найти и в других вещах!

В этой статье стоит привести еще несколько полезных лайфхаков того веселого парня, который радовал нас своими советами чуть раньше. Вот что он советует в этот раз:

"Найдите пустую комнату с зеркалом. Встаньте перед ним, высуньте язык и попрыгайте. Это сразу поднимет ваше настроение. Если это не поможет, соберите друзей и устройте с ними вечеринку. Вы и оглянуться не успеете, как от депрессии не останется и следа".

Счастливый парень и этого у него не отнять! Если вам удалось улыбнуться хотя бы краешком рта, читая его советы - значит, вы движетесь в нужном направлении.

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