Что говорят о вашей личности ваши утренние привычки?

Если вы нажимаете кнопку "Отложить"

Если вы нажимаете кнопку "отложить" по утрам, когда будильник загорается, значит, вы, вероятно, не очень верите в теорию "ранняя птица получает червя". Вам нравится быть в тепле и уюте и вы можете подумать, что стоит потратить несколько минут в кровати. Вы тип человека, который любит наслаждаться мелочами в жизни.

Если вы просыпаетесь раньше будильника

Если вы просыпаетесь, прежде, чем ваш будильник начнет звонить, каждый день, то я готов поспорить, что вы действительно продуктивный человек. Пробуждение за 10 минут до того, как услышите звон будильника, вероятно, имеет какое-то отношение к большому количеству сна, которое вы получаете, и правильному циклу, поэтому продолжайте засыпать в тоже время.

Если у вас вообще нет будильника

Если у вас вообще нет будильника, тогда вы не человек вообще, а супергерой. Имея такой тонко настроенный ритм, что вы можете спокойно спать, зная, что вы всегда просыпаетесь в нужный момент, вы являетесь сверхчеловеком с уравновешенной психикой (или наоборот)!

Если вы планируете свой внешний вид заранее

Вы всегда планируете заранее, то, что собираетесь надеть на следующий день? Если у вас всегда есть наряд, ожидающий вас утром, то ваш тип человека с долгосрочным видением. Вы думаете не только о настоящем, но и о будущем, что, безусловно, является хорошим предзнаменованием для вашей профессиональной жизни.

Если вы бросаетесь за выбор одежды в последнюю минуту перед выходом

Это может означать, что вы склонны быть немного рассеянными, когда дело доходит до планирования. Имейте в виду, это не обязательно плохо.

Если вы делаете зарядку

В этом мире есть два вида людей: те, кто тренируется на рассвете (до того, как они даже выпили кофе) и все остальные.

Вы целенаправленны и целеустремлены, и вы, вероятно, очень счастливы, так как вы начинаете день с большого увеличения эндорфинов.

Если вы забыли съесть завтрак

Если вы забываете съесть завтрак почти каждый день, то вы считаете, что многозадачность является серьезным навыком, достойным быть включенным в ваш LinkedIn.

Если вы всегда опаздываете на работу

Если вы постоянно опаздываете на работу, независимо от того, насколько сильно вы пытаетесь изменить свое расписание, то вы, вероятно, слегка измученный или высоко творческий человек.

Если вы пробовали все, чтобы быть более пунктуальным и ничего не работает, попробуйте работать в обратном направлении: сначала ложитесь спать, чтобы вы могли проснуться в более раннее время, чувствовать себя более отдохнувшим и иметь больше времени прежде чем вы выйдете за дверь. Это стоит попробовать, и ваш босс, скорее всего, поблагодарит вас за это.

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