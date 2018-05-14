Айшвария Рай в Rami Kadi на Каннском кинофестивале - ФОТО

После очередного триумфального появления на красной дорожке Каннского кинофестиваля в ярко-сиреневом платье силуэта "русалка" Айшварий Рай не перестает удивлять своих поклонников. Роскошный наряд Rami Kadi, усеянный переливающимися пайетками, с пышной юбкой, переходящей в длинный шлейф - легендарная индийская актриса вновь подтвердила звание главной музы фестиваля.

На этот раз волосы Айшварии были собраны в затейливую прическу: высокий пучок с чуть выпущенными прядями, придающими укладке графичности. Впрочем, все внимание было приковано к лицу и макияжу индийской красавицы. Невесомая дымка переливающихся теней на веках и совершенный тон с нежно-розовыми румянами - новый образ актрисы стал одой женственности и элегантности. Финальный штрих - нюдовая помада, подчеркнувшая природную чувственность губ легендарной актрисы Болливуда.

elle.ru