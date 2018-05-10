Слова, которые понижают вашу значимость

Распространенные слова и фразы, с которыми стоит быть аккуратнее

Нас с детства учили вежливым словам. Однако в некоторых случаях они становятся нашими врагами. Итак, перед вами 6 распространенных слов и фраз, которые понижают собственную значимость.

1. "Можно"

Слово "можно" является своеобразной отсылкой к детству, когда мы зависели от решения взрослого. Тем не менее, люди обращаются с какой-либо просьбой, неуместно вставляя его в речь.

Вспомните, например, как вы просите меню в кафе. Чаще всего звучит вопрос:

"Можно мне меню?". Однако просьбу лучше заменить на подходящее указание и со спокойной интонацией произнести: "Принесите мне меню". Тогда вы будете выглядеть как человек, который всегда получает то, что ему нужно.

2. "Не за что"

Чаще всего, когда человек бескорыстно помог, он в ответ на благодарность говорит "не за что". Тем сам он неосознанно ставит людей в неудобное положение и на это две причины.

Во-первых, когда мы произносим "не за что", то мы обесцениваем свой труд и потраченное время, даже если просьба пустяшная. Во-вторых, эта фраза обесценивает чужую просьбу.

3. "Я вам не мешаю?"

Зачастую так говорят намеренно, когда желают проявить почтение к какому-либо человеку. Однако умаляя собственную значимость, вы вряд ли добьетесь успеха.

К примеру, начальник вас вызвал, и через некоторое время вы зашли к нему.

Зачем произносить: "Я вам не помешаю?". Ваше время не менее ценно, чем время начальника. Лучше заменить это фразой: "Я войду?".

4. "Не могли бы вы"

Частица "не" является самой коварной в русской речи. Из-за нее данная фраза имеет следующий подтекст: "Я думаю, ты откажешь, и я завишу от тебя". Если человек все-таки согласится выполнить вашу просьбу, то это будет смотреться как одолжение.

Поэтому лучше заменить данную фразу на утвердительную: "Могли бы вы...?". Здесь просматривается уверенность в результате.

5. "Будь здоров"

Наверняка, вы желали здоровье человеку, который рядом с вами чихнул.Однако по правилам этикета это неприлично, если вы находитесь не в окружении друзей или родственников.

Своей реакцией на чих вы показываете, что заметили, как человек чихнул. Иногда это ставит в неловкое положение.

6. "Мне очень понравилось"

Данная фраза сама по себе приятна и подходит для общения в кругу близких людей. Однако если вы желаете сделать акцент на собственном мнении, то применяйте ее с осторожностью.

В определенных случаях может сложиться впечатление, что произвести на вас впечатление легко.

Чтобы придать вес собственной оценке, то следует ее конкретизировать. К примеру: "Я доволен", "Меня это приятно удивляет" и пр.

Избавьтесь от вежливых слов, которые умаляют вашу значимость. Тогда вы начнете излучать уверенность в себе и это станет началом позитивных изменений в вашей жизни.

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