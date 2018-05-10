15 жизненных сожалений, которые нужно избежать

Вы знаете, что грустно? Лежать на смертном одре и желать прожить жизнь по-другому.

Слишком часто мы оказываемся погрязшими в те вещи, которые общество ожидает от нас. И часто это не имеет ничего общего с вещами, которые делают нас счастливыми. Мы обещаем, что мы изменимся, но мы оставляем важные вещи... на когда-нибудь.

Но выходит так, что "когда-нибудь" никогда не наступает. И вот наша жизнь позади, нам нечего показать, но есть о чем сожалеть.

Ну, черт возьми. Давайте сделаем что-то с этим, пока не стало слишком поздно. Хорошо?

Вот 15 вещей, о которых пожилые люди сожалеют:

1. Делайте то, что любите

Так много людей работают на работе, которую ненавидят. Это первое, от чего нужно освободиться.

Общество говорит нам держаться за работу, где зарплата больше. Говорят, что нужно держаться за нее до пенсии, потратив всю молодость. Но это не делает нас счастливыми. Стоит найти в себе силы и действительно найти себя в том месте, куда ты будешь приходить с радостью.

2. Знайте, кто мы такие

Это легче сказать, чем сделать. Узнать самого себя - важный вопрос в западной философии. Нам никогда не будет предоставлено руководство пользователя нашей жизни, мы сможем приблизиться к пониманию того, кто мы, если будем пытаться это делать.

3. Сделайте свои ценности приоритетом

Один верный способ приблизиться к самому себе и счастью - определить вещи, идеи и опыт, которые вы цените больше всего.

Это не только даст вам лучшее понимание того, кто вы есть, но это и поможет избежать того, что действительно не имеет значения.

4. Преодолевайте себя

Это простая наука, что мы, люди - большинство из нас, во всяком случае, обычно, стараемся загладить ситуацию. Почему? Потому что нам не нравится быть неудобным. Нам не нравится, когда нам неудобно. Но иногда все-таки стоит нарушать свою "зону комфорта", чтобы добиться чего-то большего. Поверьте, потраченные усилия компенсируются.

5. Живите сейчас

Жизнь - особенно современная - шквал ответственности и отвлекающих событий, которые конкурируют друг с другом в борьбе за наше внимание. И мы редко тратим время на то, чтобы остановиться и прожить настоящий момент. А стоило бы.

6. Будьте смелыми

Как говорил Шекспир, "трус умирает тысячу раз, а герой лишь однажды".Эта мысль резонирует с нами, потому что мы знаем - это правда. И все же многие из нас боятся рисковать, ради того, чтобы прийти к счастливой жизни.

7. Изучайте второй язык

Это интересно. Почему люди часто сожалеют о том, что не выучили второй язык? Возможно, это связано с нашим желанием расширить границы, которые мы так и не ломаем.

8. Расширяйте кругозор

Узнать новые культуры, расширить границы разума, читать развивающие книги, путешествовать по миру... Об этом всем многие из нас будут сожалеть, о том, чего так и не сделали в юности.

9. Отдавайте обратно

Представьте, что вы посещаете свои собственные похороны, и вы решаете, кто будет говорить про вас последние слова. Что они говорят?

Скорее всего, вы хотите, чтобы они говорили о том, насколько вы великий человек, о вашем положительном влиянии на их жизнь, о том, как мир стал лучше благодаря вам.

Есть только один способ заслужить честную хвалебную речь такого рода - помогать другим реализовать свои цели ... просто быть человеком.

10. Защищайте себя

Быть бесхарактерным очень губительно. Нельзя позволять другим ездить на себе. Подумайте об этом - помогать другим не благотворительность. Это не должно происходить в случае, если вами воспользовались.

Лежа на смертном одре и думая, что могло бы быть, если бы мы только встали на ноги ... ну, что это за жизнь?

11. Уязвимость

На другом конце спектра страхов есть наше нежелание открыть себя другим. Мы боимся, что наши открытые эмоции становятся опасными.

Что, если я скажу "я люблю тебя", но мне не ответят взаимностью? Что, если я поделюсь своими чувствами, а их не воспримут всерьез?

Конечно, так может произойти. Но гораздо лучше будет для вас самих, если вы перестанете бояться этой уязвимости. Иначе будете жалеть.

12. Прощайте

Обиды - это эмоциональный рок. Прощайте себя, своих друзей и врагов. Но не копите эти обиды.

13. Проводите больше времени с людьми, которых вы любите

Вы, наверное, тоже слышали об этом - никто никогда не жалел, что мало времени проводил на работе (разве что без работы, возможно). Нет. Вместо этого люди стареют и понимают, что хотели бы потратить время не на работу, а на дорогих им людей.

14. Будьте избирательными в отношениях

Это важно. Я уверен, вы знаете, по крайней мере, одного человека, который находится в ужасных отношениях (может быть, это вы), и его жизнь несчастна. Вы также можете знать кого-то в оскорбительных отношениях. И если эти люди будут продолжать оставаться в этих отношениях, то они никогда не станут счастливее. И, однажды, они пожалеют, что потратили на это жизнь.

15. Ухаживайте за своим телом

Ведь все мы хотели бы отложить весь этот сценарий смертной казни как можно дольше. Правильно?

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