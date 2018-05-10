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10 мая 2018 11:14

Как создать идеальный небрежный пучок - ФОТО

Самая крутая летняя укладка - небрежный пучок, который выглядит так, будто вы даже и не думали над ним стараться. И здесь в ход идет тот же закон, что и в случае, скажем, с естественным макияжем: чем более незамысловато он выглядит, тем сложнее его повторить. 

Для начала необходимо создать прикорневой объем. Если у вас от природы вьющиеся или объемные волосы, сделайте легкий начес на затылочной части головы с помощью тонкой расчески. Если же волосы прямые или тонкие - воспользуйтесь гофре-утюжком для прикорневого объема.

Далее необходимо сделать легкие локоны с помощью утюжка либо конусной плойки.

Делаем достаточно тугой хвост, закрепляем резинкой и приступаем к выбору невидимок. Проверьте, чтобы они были хорошей фиксации. Если невидимки будут слабо держать пучок, он очень быстро потеряет вид и распадется.

Обладательницы густых волос круговыми движениями "наматывают" хвост вокруг резинки и вытягивают небольшие прядки волос из хвоста, чтобы сделать пучок объемнее или чтобы некоторые пряди свисали, создавая эффект небрежности. За полученный пучок беремся двумя руками и осторожно тянем волосы в стороны, чтобы он стал объемнее.

Тем, у кого не хватает объема, необходимо запастись так называемым "бубликом", сейчас такие можно найти в любом магазине с аксессуарами для волос. Продеть хвост через дырку в губке, все волосы равномерно распределить по "бублику" и вытащить пару локонов, чтобы они свисали.

Выпустить пару прядей у лица, сбрызнуть пучок лаком - и вуаля, все готово.

bazaar.ru


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