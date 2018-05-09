Азербайджанские звезды в İnstagram - Самые красивые фотографии минувшего дня - ФОТО

Lady.Day.Az подписан на страницы звезд шоу-бизнеса, и каждый день пролистывая ленту мы натыкаемся на большое число безумно красивых фотографий. Кадры со светских мероприятий, зажигательных выступлений, тематических фотосъемок или же будничной жизни собирают огромное число лайков поклонников.

Мы решили поделиться с вами самыми запоминающимися фотографиями звезд азербайджанского шоу-бизнеса, которые мелькали в нашей ленте в минувший день:

Айсель Мамедова

Айгюн Кязимова

Натаван Хабиби

Диляра Кязимова

Нигяр Джамал

Рилая