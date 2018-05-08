Что говорит о вашей личности день вашего рождения

День недели, в который вы родились, может рассказать о вашей личности гораздо больше, чем вы могли знать раньше. Мало кто знает, но эта информация связана с каждым днем, которые придают человеку свои уникальные качества. Итак, что же скажет о вас день вашего рождения?

По мнению ученых, происхождение общих названий для дней недели и их связь с планетами взяло свое начало ещё в первом веке до Рождества Христова. Дни недели названы в честь древних норвежских и римских богов, которые также связаны с планетами и некоторыми личностными чертами.

По словам директора обсерватории в колледже Хартвик, расположенного в Нью-Йорке, начиная с воскресенья, дни недели названы в честь планет в следующем порядке: "День Солнца, день Луны, день Меркурия, день Марса, день Юпитера, день Венеры и день Сатурна. Воскресенье, понедельник и суббота особенно легко поддаются пониманию. Название же других дней недели не столь очевидно, но исследования обсерватории позволяют утверждать, что норвежские боги вдохновили людей на соответствующие названия. Например, вторник называют "днем Тива", среду - "днем Водена", четверг - "днем Тора", пятницу - "днем Фраи".

Эти норвежские боги также относятся и к римским богам. Тив - это норвежский бог, который соответствует римскому богу Марсу, Воден - это норвежский бог войны, который аналогичен римскому Меркурию, а Фрая - норвежская богиня любви, подобно римской богине Венере".

Ваш день рождения - понедельник

Тот, кто родился в этот день недели, обладает следующими чертами характера:

• Вы креативны, но можете придерживать свои идеи при себе

• Вы склонны быть более чутким, чем остальные

• Ваш приоритет - семья и близкие друзья

• Вы отличный переговорщик, который всегда заботится о том, чтобы все получили то, что хотят

• Вероятно, вы будете наиболее успешны в качестве лидера в каком-либо бизнесе

Ваш день рождения - вторник

Тот, кто родился в этот день недели, обладает следующими чертами характера:

• У вас много энергии и драйва

• Люди обращаются к вам за помощью и отвечают вам взаимностью

• Вы успешны в своей карьере

• Иногда вы слишком нервничаете из-за того, что не можете контролировать

• Вам нравятся роскошные вещи, поэтому экономия денег - вызов для вас

• Вы целостный человек, который делает то, что считает правильным

• Вы честны, что иногда создает вам проблемы со стороны других людей

• Вы слишком чувствительны к критике

Ваш день рождения - среда

Тот, кто родился в этот день недели, обладает следующими чертами характера:

• Вам быстро дается изучение нового и вам нравится ваша работа

• Вы боретесь с тем, чтобы оставаться организованным

• Вы сохраняете беззаботный вид, что вызывает восхищение у окружающих

• Вы любите учиться у других людей и общаться с ними

• Вы хорошо ладите с разными типами людей.

• Вам нравится ваша работа и люди, с которыми вы работаете

Ваш день рождения - четверг

Тот, кто родился в этот день недели, обладает следующими чертами характера:

• Вы оптимист

• Вы уважаете окружающих, а они уважают вас

• Вы независимы в своей работе

• У вас есть лидерские навыки, и вы работаете как можно усерднее, чтобы достичь вершины

• Вам не нравятся люди, которые вас критикуют, поэтому вы обижаетесь на них

• Вам нравится разнообразие, потому что вам быстро становится скучно

• Вы привлекаете внимание благодаря своей харизме

Ваш день рождения - пятница

Тот, кто родился в этот день недели, обладает следующими чертами характера:

• Вы цените красоту и гармонию, поэтому пытаетесь создать всё это вокруг себя

• Вы более креативны, чем другие

• Вы склонны быть эмоционально чувствительным, когда дело доходит до отношений

• Вы плохо справляетесь с неудачами и можете быть одержимы прошлыми разочарованиями

• У вас хорошо развита интуиция

• Вы духовный человек

• Вы мудры и хорошо осведомлены о мире. Создается впечатление, что вы обладаете душой уже старого человека.

Ваш день рождения - суббота

Тот, кто родился в этот день недели, обладает следующими чертами характера:

• Вы заслуживаете доверия и на вас возлагают много обязанностей

• Вы склонны жить прошлым или будущим, а не настоящим

• Вы умны и склонны к перфекционизму

• Вы гордитесь своей внешностью и наслаждаетесь временем, которое уделяете себе

• Вы можете проявлять негатив, когда кто-то спросит вашего мнения

• Вы уверенны в себе, что воспринимается окружающими как снобизм

Ваш день рождения - воскресенье

Тот, кто родился в этот день недели, обладает следующими чертами характера:

• Вы всегда сохраняете позитив

• Вам нравится дарить что-то или помогать другим

• Вы долго открываетесь перед другими, потому что вы не доверяете окружающим

• Вы эмоционально чувствительны, и вы восприимчивы к комментариям людей

• Вы легко расстраиваетесь и можете оставить дела незавершенными

• Вы цените одиночество

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