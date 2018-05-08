10 вещей, которые могут сделать вас счастливыми с точки зрения науки - ФОТО

"Люди обычно счастливы настолько, насколько позитивны их собственные мысли", - Авраам Линкольн.

Научные исследования наглядно демонстрируют нам, что все мы рождаемся с определенным врожденным уровнем счастья. Это означает, что одни менее "приспособлены" к этому позитивному чувству, чем другие.

Поэтому, если вы заметили, что кто-то из ваших знакомых кажется излишне черствым, то стоит задуматься - может это врожденное качество?

Но сегодня мы расскажем вам не про это.

Существует множество испытанных способов, которые могут сделать вас счастливее! Начнем!

Ниже описано 10 вещей, которые обязательно сделают из вас счастливого человека:

1. Медитация лучше всего способствует общему счастью

Да, медитация - это №1 в нашем списке. И этот способ оказался на этом месте не просто так!

Шон Ахор, автор "Преимущества счастья", утверждает:

"Исследования демонстрируют, что уже через несколько минут после медитации мы испытываем чувство спокойствия и удовлетворения, а также открываем в себе повышенное осознание окружающего мира и расположены к сопереживанию. Более того, регулярная медитация может навсегда трансформировать мозг, повысив ваш общий уровень счастья".

В другом исследовании, проведенном исследователями из Массачусетской больницы, ученые сравнили рентгены мозга разных людей до и после эксперимента. Его суть заключалась в том, что участники должны были медитировать на протяжении восьми недель с целью повышения концентрации. После завершения курса группа из 16 человек продемонстрировала значительный рост активности в различных областях мозга, связанных с самосознанием и состраданием.

2. Сократите свой путь

Если это возможно, вам следует подумать о том, чтобы сократить затрачиваемое время на ежедневные поездки на работу. Или, может быть, найти для себя новое место. Да, это действительно важно!

Кроме того, вы можете обманывать себя тем, что хорошо оплачиваемая работа компенсирует минусы, связанные с дорогой. Но ученые ясно дали понять, что это не так.

В исследовании, проведенном швейцарскими экономистами, совокупный негативный эффект от, казалось бы, рутинной поездки на работу, полностью перечеркивает все позитивные стороны и преимущества от "проживания в большом доме или большой зарплаты".

Да, мы тоже этому удивились.

Возможно, Гарвардский психолог Даниэль Гилберт высказался лучше всех по этому поводу: "Человек каждый день проходит разные круги ада, если добирается на работу на транспорте через пробки".

3. Помогите другим - просто прочтите это

В нашей сложившейся современной "потребительской" культуре все вращается вокруг большого и раздутого "Я". Вот почему может показаться нелогичным то, что самые успешные, самые счастливые люди - самые щедрые.

Адам Грант, профессор школы бизнеса "Wharton" Университета штата Пенсильвания, рекомендует один из своих любимых методов - "Пятиминутный выигрыш":

"Что, если я каждый день будут тратить пару минут, чтобы попытаться помочь кому-то таким образом, будто это своего рода небольшое обязательство для меня, но также обернется выгодой и для нуждающегося?"

4. "Купите" себе свободное время

В совместном исследовании, проведенном учеными из Гарвардской бизнес-школы и Университета Британской Колумбии, было обнаружено, что использование средств для улучшения своего свободного времяпровождения приводит к большему счастью, чем покупка материальных вещей.

Команда изучила более 6000 человек из Канады, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов. Опрос состоял из двух простых вопросов: "Сколько денег вы тратите каждый месяц, чтоб улучшить свое свободное времяпровождение?" и "Сколько раз в месяц вы это делаете?"

Люди, которые тратили больше среднего, чаще сообщали о получении наивысшего удовлетворения от жизни. Кроме того, сумма дохода, получаемого участниками исследования, никак не влияла на окончательный результат.

5. Спите больше и вы будете менее сварливы

Но вы, пожалуй, и так догадывались об этом! Но стоит обратить внимание на одно исследование:

"В одном эксперименте студенты, лишенные сна, пытались запомнить список определенный слов. Они смогли запомнить 81% слов с отрицательным смыслом, например, "рак". Но они смогли запомнить только 31% слов с положительным или нейтральным смыслом, таких как "солнечный свет" или "корзина".

Некоторые ученые полагают, что недостаток сна повреждает гиппокамп, который отвечает за обработку положительных или нейтральных воспоминаний, а также несет ответственность за воспроизведение этих чувств.

6. 30 секунд

Вы видите, что кто-то борется с чем-то, и вы можете помочь? Возможно, все выглядит так, что вы и правда могли бы помочь страждущему.

Наука доказала, что всего лишь 30 секунд, затраченных на помощь какому-нибудь человеку, мгновенно наполнят ваш мозг положительными химическими веществами, которые настроят вас на позитив на весь день!

7. Практикуйте благодарность

Брен Браун, доктор философии, утверждает: "За 12 лет исследований я никогда не встречал человека, который по-настоящему испытывал бы счастье, не выражая благодарность за что-либо".

Те, кто регулярно практикуют благодарность сами говорят о том, что они чувствуют изменения, а именно:

- чувствуют себя более счастливым и менее подверженным депрессии;

- улучшается качество сна;

- с большей вероятностью, вы начинаете вести здоровый образ жизни: ходите на тренировки или просто разминаетесь по утрам.

8. Не отворачивайтесь от невзгод - узнайте что-то новое для себя и усвойте урок

Исследования также показали, что люди, которые испытали невзгоды в своей жизни, остаются более счастливыми, чем те, кто этого не переживал. Согласно полученным данным, перспектива и опыт, полученные за счет определенных периодов трудностей, дает нам ощутимую пользу:

- формируется и укрепляется наша личность

- мы лучше справляемся с текущими и будущими трудностями и раздражителями

- повышается нашей устойчивость к негативу в целом

- все вышеперечисленное делает нас более оптимистичными в отношении собственного будущего.

Итак, в следующий раз, когда вы наткнетесь на препятствие - пройдите прямо сквозь него!

9. Поймите, что составляет счастье

Согласно науке, счастье - это сочетание двух вещей: насколько вы удовлетворены своей жизнью и насколько хорошо вы себя чувствуете на повседневной основе.

Вопреки распространенному мнению, мы приспосабливаемся к нашим обстоятельствам с течением времени; поэтому они не играют большой роли в нашем общем восприятии счастья.

Кроме того, около 50% счастья определяется генетически, 40% контролируется действиями, поведением и мыслями, и только 10% определяется вашими обстоятельствами!

За счет этих знаний, способствующих расширению возможностей, возможно настало время остановиться на минутку и задуматься, а что же является счастьем для вас?

10. Счастье может быть трудным - это не повод сдаваться!

Забудьте о процентном соотношении сейчас. Если вы готовы потратить время и приложить усилия по выполнению некоторых из этих рекомендаций, вы можете стать по-настоящему счастливым человеком.

Счастье не будет всегда "улыбаться". Оно не обладает всеми богатствами мира, и не отказывается замечать проблемы, которые существуют в нем. Счастье - это удовлетворение.

Счастье - ваше первородное право. Вы заслуживаете его.

Так покажите всем, и прежде всего, самому себе, что оно у вас есть!

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