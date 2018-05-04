Нумерология - Прогноз на май

Главная тема последнего месяца весны - ответственность: за себя, других и подарки судьбы, которых в ближайшие недели будет немало.

Инструкция

Чтобы рассчитать персональное число на 2018 год, к дате вашего рождения (например, 23 апреля 1985 года) подставьте текущий год. Получается: 23.04.2018. Теперь складывайте вместе все числа, до тех пор пока не получите однозначный показатель: 2 + 3 + 0 + 4 + 2 + 0 + 1 + 8 = 20; 2 + 0 = 2. Именно под этим номером (в нашем примере - "2") пройдет для вас 2018 год. А теперь читайте предсказание на ближайший месяц.

В нумерологии май - месяц роста, обучения и эволюции. Мы постепенно готовимся к глобальным изменениям, которые наступят в июне. У одних этим летом случится рабочий прорыв; у других - завяжутся новые романтические отношения; третьи - начнут готовиться к переезду. Но главное, чему придется научиться прямо сейчас - говорить только правду и с достоинством признавать собственные ошибки. То, насколько далеко вы готовы зайти в своих майских откровениях, зависит только от вас.

"1"

Цитата: "Когда идешь, голову держи прямо, носки ставь врозь и всегда помни, кто ты такая". Льюис Кэрролл. "Алиса в Зазеркалье"

Весна сулит "единичкам" достойное финансовое вознаграждение, уважение и всеобщее признание. Ничего удивительного. Все происходящее - прямо пропорционально тем усилиям, которые вы прилагали в работе последний год(ы). Стоит максимально сосредоточиться на карьере. Не бойтесь рисковать и демонстрировать миру собственные способности. Это хорошее время для заключения сделок и контрактов. Начните или расширьте проект, который дорог вашему сердцу. Перестаньте судить себя с точки зрения того, кем вы были раньше, и выходите на кардинально новый уровень. Главное, чему придется научиться - перестать взваливать на себя чужую вину, ошибки и ответственность, чтобы сделать другого человека счастливым. Он этого не оценит, а воспримет жертву как должное, хотя совершенно не заслуживает такого поощрения. Больше думайте о себе и помните, что независимость - главная тема вашего персонального года.

Что касается дел сердечных, май требует посмотреть на свои чувства с долей скептицизма. Вы щедры на эмоции и ощущаете себя комфортно (даже вольготно) в компании веселых друзей и замечательного любовника, но когда дело доходит до обязательств... Видимо, вам придется подождать пару месяцев, чтобы стать более реалистичной в подобных вопросах. К тому же "случайная" встреча с человеком из прошлого может принести захватывающий роман.

"2"

Цитата: "Я всегда делаю то, что не умею. Только так я могу этому научиться". Пабло Пикассо

Май сулит неприятное эмоциональное потрясение из-за отношений, которые с недавних пор пошли наперекосяк. Верный друг или коллега очень сильно вас подвел - доверие подорвано, и теперь вы ясно понимаете, что это не просто временное разочарование, а настоящий конец близкого общения. У вас есть весомые причины злиться, но при этом избегайте самодовольства, "танца на костях". Признайте, что и ваша вина в сложившейся ситуации все-таки есть. Возможно, это позволит гневу и обиде трансформироваться в понимание и прощение, даже если ситуацию невозможно спасти. В качестве исцеления душевной раны судьба предлагает отвлечься и принять участие в приятном деле или новом проекте. Пожертвовать на него солидную часть личного времени и энергии окажется полезно.

Не исключено, что одновременно с этим резко сменит курс и ваша карьера. Не торопитесь и не делайте поспешных выводов, а внимательно понаблюдайте за процессом последующие два-три месяца. Смелее просите о помощи, когда это необходимо. Только так вы сможете лучше понять новый аспект вашей жизни и внести конкретные коррективы, чтобы обрести стабильность. В мае не бойтесь внезапного обострения интуиции (которую обычно вы упрямо игнорируете) или даже снов "с намеками".

"3"

Цитата: "Никогда не теряй терпения - это последний ключ, отпирающий двери" Антуан Де Сент-Экзюпери

Последний месяц весны приносит чувство свежести и в вашу личную жизнь, и в работу. Вы чувствуете себя более энергичной и решительной, нежели в апреле, и это ощущение поможет справиться с беспокойным, "рваным", темпом ближайших четырех недель. Это время безграничных возможностей, при условии, что вы умеете быстро адаптироваться к постоянно меняющимся правилам игры. Вас неожиданно выбрали на важную роль, но она потребует смелости и готовности пожертвовать другими жизненными целями.

Если вы одиноки, то в мае будете представлены интересному и темпераментному персонажу. А если уже давно состоите в отношениях, страсть в паре вспыхнет с удвоенной силой. Как бы то ни было, новые романтические связи, начатые в это время, как правило, быстро выгорают. Физическое притяжение сойдет на нет при первой же размолвке. Проявите сдержанность даже в отношении безумно сексуального партнера - сможете избежать щекотливой ситуации, о которой впоследствии пожалеете. И не говорите потом, что мы вас не предупреждали!

"4"

Цитата: "Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть ради будущего". Джоан Роулинг

В мае фокус на дипломатию во всех сферах жизни, включая профессиональную и любовную. Кажется, что сейчас нервы окружающих оголены, и люди вокруг вас готовы вспыхнуть или разреветься по щелчку пальцев. Если вы сами не поддались депрессивным настроениям и всеобщей истерии, то в этом месяце окажетесь в роли переговорщика или миротворца с миссией "поддерживать гармонию и покой на рабочем месте". Оставаясь тактичной и чувствительной к проблемам другим, не забывайте проявлять настойчивость и дар убеждения. За все потраченные нервы и приложенные старания ближе к концу месяца вас ждет солидное финансовое вознаграждение.

Ключевые слова и главные темы мая для "четверок" - терпимость, щедрость (не в отношении денег, но собственного времени), безопасность и принятие реальности. Скоро вы почувствуете, как вновь продвигаетесь вперед с позитивным потенциалом. Судьба плавно готовит вас к профессиональному прорыву в этом году.

"5"

Цитата: "Пересечь летом Атлантику - лучший способ отвлечься от будничной рутины". Трумен Капоте

Наконец-то! Наступил правильный момент для долгожданного отдыха. Срочно берите отгулы и, если это возможно, отправляйтесь в длительный отпуск. Не ходите уже известными тропами, мечты приведут вас в совершенно иное место. Только кардинальная смена обстановки поможет осуществить глобальную перезагрузку - чувств, мыслей, желаний... Это совсем не означает, что отдых вы должны провести в тотальном одиночестве. Наоборот, ваша потребность в коммуникации и острая необходимость поделиться с кем-то своими идеями и наблюдениями в этот период возрастает. Последние несколько недель вы находитесь в подвешенном состоянии, ожидая событий, которые зададут новое направление жизни. Помните, что для вас этот месяц очень удачливый - вы окажетесь в правильный момент в правильном месте.

Вы по-прежнему восхищаете коллег, но не своей повышенной осведомленностью и профессионализмом, как это было раньше, а способностью мотивировать других. Главное, не превращайтесь в манипулятора.

"6"

Цитата: "Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал". Альберт Эйнштейн

Настало время напряженной работы, прогресса и новых возможностей. В мае в нумерологии основное внимание уделяется карьере и финансам. В вашу жизнь приходят изменения, которые нарушают стабильный уклад последних лет - это может быть переезд (либо в июне, либо в ноябре), смена работодателя или продвижение по службе. В начале мая придется уделить максимум внимания не самым приятным рутинным делам, которые покажутся бесконечными и скучными. Не форсируйте события. Если вы обнаружите, что говорите: "У меня нет на это времени", сделайте глубокий вдох и пересмотрите расписание. Уже в конце этого месяца появится возможность, которую вы так долго ждали. Вы стали более организованной и готовы взяться за неотложные дела. Вы даже можете оказаться ответственной за прошлые действия. Не сопротивляйтесь. Жизнь лишь указывает на ошибку, вам не придется снова страдать от ее последствий. Искусство решения проблем является одной из основных тем месяца, нужно немало тренироваться на практике. Используйте метод мягкого убеждения и тактичность. Делайте предложения, а не требования.

Ваши любовные отношения также становятся более гармоничными. Если речь идет о постоянном партнере, то на место сомнений, которые терзали вас последние несколько месяцев, придет ощущение комфорта и безопасности.

"7"

Цитата: "Иногда перемены так стремительны, что ахнуть не успеешь, не то что привыкнуть". Пауло Коэльо

Что происходит? От чего вы так беспокойны и нетерпеливы? А ваша энергия рассеяна в пространстве? Вам явно пора взять паузу и отправиться в путешествие за поиском вдохновения. В жизни наступает очень важный этап, вы чувствуете себя в подвешенном состоянии, но точно знаете, что перемены к лучшему неизбежны. Ощущаете возбуждение и смущение одновременно? Что же все-таки происходит? Все дело в том, что мотивы, которыми вы руководствовались в течение многих лет, безнадежно устарели. Под сомнением - базовые ценности. Лучшая тактика в подобной ситуации - переждать. А для этого и нужен отдых.

Общественные мероприятия в мае проходят крайне весело. Давно вы не получали такое удовольствие от общения! Представьте себе, какой бы пресной была бы жизнь без этих радостных событий. В этом и следующем году вы переживаете колоссальные изменения, поэтому взаимодействие с другими людьми носит терапевтический характер и поможет справиться с турбулентностью, которая происходит сейчас внутри вас.

"8"

Цитата: "Никогда не сердитесь на человека за то, что он говорит правду". Айн Рэнд

Месяц ответственности, бескорыстной отдачи и готовности посвящать время и энергию нуждам других. Внутренние и общественные дела выходят на первый план. Помните, что любовь - это не только упоение и вдохновение, но и то, что требует от тебя определенных обязательств. Раздор, который давно назревал в вашей паре, вот-вот случится. Размолвка и события сразу после нее приведут к одной из двух крайностей: либо вы поймете, как глубоко привязаны друг к другу; либо подадите на развод. Честность имеет колоссальное значение для позитивного разрешения конфликта. Часто, ложь кажется нам самым простым выходом из неловкой ситуации. Но только не на этот раз. Малейшее лукавство может обернуться разрушительной и уродливой силой.

На контрасте - это хорошее время для карьерных и финансовых подвигов, вы действуете мудро и осторожно, избегая спекуляций и рисков. Если вы вовлечены в какой-либо юридический процесс - рассчитывайте на положительный результат. И, повторимся, не врите! Этика и моральные ценности имеют решающее значение для вашего успеха.

"9"

Цитата: "Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета". Рэй Брэдбери

"Девятки", приготовьтесь к процессу самопознания и настройтесь на интуитивное восприятие событий этого месяца. Для вас наступает очень духовное время, заставляющее на время отойти подальше от шума и суеты повседневной жизни. В мае все ваше внимание обращено внутрь себя, вы много размышляете о тайне собственного существования, о целях в жизни и направлениях, которыми их можно достичь. Сделайте чтение и медитацию неотъемлемой частью повседневной важной, а духовные интересы поставьте выше материальных. Это месяц мудрости и прозрений, предчувствий и откровений, которые имеют мало общего с интеллектуальными усилиями. Будьте внимательны к своим мечтам и шестому чувству.

А еще это, пожалуй, лучший месяц для отдыха. Социальные и рабочие требования сделают вас чересчур раздражительными. Побудьте хотя бы пять дней наедине с собой или наслаждайтесь общением с самым дорогим и близким человеком. Таким образом, вы можете усилить свой брак или углубить романтические отношения.

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